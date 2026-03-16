Megdől a népi megfigyelés Sándor, József, Benedek idején: nem várt, fájdalmas fordulat jön az időjárásban

A magyar népi hagyomány szerint, fontos időszak jön március második felében. A régi mondás úgy tartja: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” A három férfi névnap - március 18., 19. és 21. - a paraszti világban a tavasz igazi kezdetét jelentette. A gazdák ilyenkor figyelték az időjárást, mert úgy hitték, ha ezekben a napokban megérkezik a felmelegedés, akkor végleg búcsút mondhatunk a télnek. Most azonban úgy tűnik, hogy meleg helyett egy hidegfront tör be hozzánk, ami sok kellemetlen tünettel jár az időjárás-érzékenyeknek.

Tavaszi időjárás: Mit hozhat Sándor, József, Benedek?

A hagyomány szerint Sándor napja nyitja meg a meleget hozó zsákot, József továbbengedi a tavaszi szellőt, Benedek pedig végleg kiengedi a jó időt. A falusi emberek ilyenkor már vetésre készültek, a kertekben megjelentek az első munkák és a természet is egyre inkább ébredezni kezdett. Nem véletlen, hogy a népi időjóslás ezekhez a napokhoz kötötte a tavasz fordulópontját. Úgy tűnik, hogy most mégsem meleg van azokban a zsákokban.

„Nagy változás következik. A nyugatról érkező, tartósan itt veszteglő hidegfront betör hozzánk és az ország nyugati és a középső részén már kifejti a hatását” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A betörő hidegfronttal jönnek a meteogyógyászati tünetek is. A szél közvetlenül hat az idegrendszerünkre, a hormonháztartásunkra, sőt még a levegő elektromos töltésére is.

Megnő a sztrókok, infarktusok valószínűsége, vigyázni kell a kiugró vérnyomásértékek miatt, amit érdemes rendszeresen ellenőrizni. Megerősödik a szél, ami hozzájárul ahhoz, hogy gyakrabban alakuljanak ki szorongásos panaszok, megnő a bizonytalanságérzetünk, erre rásegít a gyakoribb aritmiák, szívdobogás érzés jelentkezése. Megerősödnek a görcsös folyamatok is

– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy alvásproblémáink is lehetnek.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokban szél és eső is várható, hétvégén pedig 2 Celsius-fokig is zuhanhat a hőmérő higanyszála az éjszaki órákban. Ha Sándor, József, Benedek még nem is hozza meg a meleget, bízzunk benne, hogy hamarosan kellemesebb időre számíthatunk.