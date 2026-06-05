RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: hihetetlenül szexi bikinis fotó érkezett DJ Yamináról

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A lemezlovas a közösségi oldalán mutatta meg a képet. DJ Yamina bikinire vetkőzött.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 19:00
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DJ Yamina nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat osszon meg a közösségi oldalán a hatalmas rajongótáborával. Nemrégiben egy elképesztően dögös fekete, egyberészes ruhában vonta magára a figyelmet.

DJ Yamina bikiniben mutatta meg hibátlan alakját Fotó: MW archív

Bikinis fotóval jelentkezett DJ Yamina, felrobbantotta az internetet

A szexi lemezlovas ismét elkápráztatta a követőit. DJ Yamina a napokban szerelmével együtt elutazott, a nyaralásáról pedig most egy fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyennel. A képen a lemezlovas egy mintás bikiniben látható, miközben bejelentette azt is, hogy ebben a hónapban hol fog fellépni.

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  • 06.20 Siófok, Plázs
  • 06.21 Bp, Aperol Event (TBA)
  • 06.25 Nyíregyháza, FŐHE
  • 06.26 Bp, Budapest Park w/ Horváth Tomi

- írja DJ Yamina bejegyzésében.

Mutatjuk a fotót:

 

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