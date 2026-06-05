Ezt látnod kell: hihetetlenül szexi bikinis fotó érkezett DJ Yamináról
A lemezlovas a közösségi oldalán mutatta meg a képet. DJ Yamina bikinire vetkőzött.
DJ Yamina nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat osszon meg a közösségi oldalán a hatalmas rajongótáborával. Nemrégiben egy elképesztően dögös fekete, egyberészes ruhában vonta magára a figyelmet.
Bikinis fotóval jelentkezett DJ Yamina, felrobbantotta az internetet
A szexi lemezlovas ismét elkápráztatta a követőit. DJ Yamina a napokban szerelmével együtt elutazott, a nyaralásáról pedig most egy fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyennel. A képen a lemezlovas egy mintás bikiniben látható, miközben bejelentette azt is, hogy ebben a hónapban hol fog fellépni.
JÚNIUS
- 06.13 Bicske, Konrád Manufaktúra
- 06.13 Rózsaszentmárton, Gyermeknap
- 06.13 Vonyarcvashegy, Magyar Tenger
- 06.19 Velence, Ifjúsági Nap
- 06.19 Nagykőrös, XII. Möggyfesztivál
- 06.20 Badacsony, Laposa Friss Terasz
- 06.20 Siófok, Plázs
- 06.21 Bp, Aperol Event (TBA)
- 06.25 Nyíregyháza, FŐHE
- 06.26 Bp, Budapest Park w/ Horváth Tomi
- írja DJ Yamina bejegyzésében.
Mutatjuk a fotót:
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