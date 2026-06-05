Ezt látnod kell: hihetetlenül szexi bikinis fotó érkezett DJ Yamináról

DJ Yamina nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat osszon meg a közösségi oldalán a hatalmas rajongótáborával. Nemrégiben egy elképesztően dögös fekete, egyberészes ruhában vonta magára a figyelmet.

DJ Yamina bikiniben mutatta meg hibátlan alakját Fotó: MW archív

Bikinis fotóval jelentkezett DJ Yamina, felrobbantotta az internetet

A szexi lemezlovas ismét elkápráztatta a követőit. DJ Yamina a napokban szerelmével együtt elutazott, a nyaralásáról pedig most egy fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, méghozzá nem is akármilyennel. A képen a lemezlovas egy mintás bikiniben látható, miközben bejelentette azt is, hogy ebben a hónapban hol fog fellépni.

JÚNIUS 06.13 Bicske, Konrád Manufaktúra

06.13 Rózsaszentmárton, Gyermeknap

06.13 Vonyarcvashegy, Magyar Tenger

06.19 Velence, Ifjúsági Nap

06.19 Nagykőrös, XII. Möggyfesztivál

06.20 Badacsony, Laposa Friss Terasz

06.20 Siófok, Plázs

06.21 Bp, Aperol Event (TBA)

06.25 Nyíregyháza, FŐHE

06.26 Bp, Budapest Park w/ Horváth Tomi

- írja DJ Yamina bejegyzésében.

Mutatjuk a fotót: