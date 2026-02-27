Hatalmas átalakuláson ment át DJ Yamina, így még sosem láttad

A magyarok egyik kedvenc lemezlovasa, DJ Yamina, szinte sosem pihen, folyamatosan új projekteken dolgozik, fellépésekre készül, és rendszeresen meglepi követőit friss tartalmakkal. Ezúttal egy vadonatúj videóklip forgatására készül, amelyről már most izgalmas részleteket osztott meg rajongóival.

DJ Yamina új videóklipet forgat és betekintést enged a kulisszák mögé Fotó: MW archív

DJ Yamina megmutatta új, szexi külsejét

Az energikus DJ az Instagram-oldalán engedett betekintést a kulisszák mögé, ahol megmutatta, milyen látványos átalakuláson megy keresztül a klip kedvéért. A vörös hajáról ismert előadó ezúttal merészet húzott, ikonikussá vált frizuráját egy hosszú, élénk rózsaszín hajkoronára cserélte, ami teljesen új, játékos és extravagáns megjelenést kölcsönöz neki.

A feltűnő külsőt erőteljes, karakteres smink teszi még hangsúlyosabbá. A fotón még a nyelvét is kinyújtja a kamerába ezzel is jelezve, hogy a forgatás vidám, felszabadult hangulatban zajlik.

A DJ nem sok ruhát visel a képen, a pulcsiját lehúzta a válláról, hogy megmutassa, hogy alatta csak egy melltartót, nadrágot visel. Rajongói természetesen azonnal elárasztották dicsérő kommentekkel, sokan már most izgatottan várják, milyen lesz a végeredmény.