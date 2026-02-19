RETRO RÁDIÓ

Yamina terrorban tartja a szerelmét? Extrém ajándéka megosztja a rajongókat

A szerelem ünnepe sokaknál a romantikus vacsorákról és a vörös rózsáról szól, de vannak, akik ennél sokkal tovább mennek. Yamina idén olyat villantott, amire senki sem számított, és amivel azonnal a figyelem középpontjába került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 14:00
DJ Yamina Valentin nap romantika humor

Illés Viktória, akit az ország csak Yamina néven ismer, nemcsak a DJ-pult mögött tudja, hogyan kell felpörgetni a hangulatot, hanem a közösségi médiában is mestere a provokációnak. A Fonogram-díjas előadó és stílusikon híres arról, hogy nem fél átlépni a határokat, ha önkifejezésről van szó. Idén Valentin-nap alkalmából úgy döntött, hogy egy egészen sajátos, egyszerre humoros és meghökkentő módon pecsételi meg párkapcsolatát, amivel valóságos kommentháborút robbantott ki.

Dj Yamina pulóvere
DJ Yamina párja megdöbbentő ajándékot kapott (Fotó: DJ Yamina Facebook)

Yamina mindent vitt: a pulóver, ami nem hagy kérdéseket

A koncepció egyszerű, de annál ütősebb: egy óriási méretű pulóver, amin az énekesnő arca dominál, egyértelmű üzenetet küldve a külvilágnak: ez a férfi foglalt! A „túlzó” ajándék lényege a szerelem és birtoklás vizuális megjelenítése volt, amit Yamina a tőle megszokott magabiztossággal mutatott meg a közösségi médiában.

A rajongók és a kritikusok azonnal két táborra szakadtak a fotók láttán. Van, aki szerint ez még viccnek is túlzás és betegesen birtokló viselkedésre vall, míg mások szerint ez egy végtelenül humoros és egyedi gesztus, ami tökéletesen illik a sztár karakteréhez. 

Ez a pasi bizony szigorban van tartva

– jegyezték meg páran a kommentszekcióban. Azt azonban senki nem vitathatja, hogy Yamina elérte a célját: az egész internet róluk beszél.

DJ Yamina combfixe
Yamina ajándéka megosztotta a rajongókat (Fotó: DJ Yamina Facebook)

Az ördög a részletekben rejlik

Ha a pulóver nem lett volna elég, a Rádió 1 DJ-je rátett még egy lapáttal. A szett legmerészebb eleme egyértelműen a combfix volt, amelybe – a pulóver ellenpontjaként – párja arcképét illesztette bele. Ez a kettősség adta meg a Valentin-napi szett igazi pikantériáját: míg a férfi a lány arcát viseli a felsőtestén, addig a lány a legintimebb helyen hordozza szerelme képmását. Ez a vizuális játék egyszerre provokatív és szimbolikus, feszegetve a határokat.

Csak egy kis Valentin-napi móka?

Persze az egész egy kis Valentin-napi móka része volt, amivel a pár a saját kapcsolata dinamikáját és humorát szerette volna megmutatni. Yamina mindig is híres volt arról, hogy nem veszi túl komolyan az életet, és ez a mostani akciója is csak azt bizonyítja: nála a szerelem nemcsak érzelem, hanem egy hatalmas, látványos show is, amiben ő a főszereplő, a párja pedig a legelkötelezettebb statiszta.

Szerinted ez a fajta ajándék cuki vagy inkább ijesztő egy párkapcsolatban?

 

