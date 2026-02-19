Yamina terrorban tartja a szerelmét? Extrém ajándéka megosztja a rajongókat

Illés Viktória, akit az ország csak Yamina néven ismer, nemcsak a DJ-pult mögött tudja, hogyan kell felpörgetni a hangulatot, hanem a közösségi médiában is mestere a provokációnak. A Fonogram-díjas előadó és stílusikon híres arról, hogy nem fél átlépni a határokat, ha önkifejezésről van szó. Idén Valentin-nap alkalmából úgy döntött, hogy egy egészen sajátos, egyszerre humoros és meghökkentő módon pecsételi meg párkapcsolatát, amivel valóságos kommentháborút robbantott ki.

DJ Yamina párja megdöbbentő ajándékot kapott (Fotó: DJ Yamina Facebook)

Yamina mindent vitt: a pulóver, ami nem hagy kérdéseket

A koncepció egyszerű, de annál ütősebb: egy óriási méretű pulóver, amin az énekesnő arca dominál, egyértelmű üzenetet küldve a külvilágnak: ez a férfi foglalt! A „túlzó” ajándék lényege a szerelem és birtoklás vizuális megjelenítése volt, amit Yamina a tőle megszokott magabiztossággal mutatott meg a közösségi médiában.

A rajongók és a kritikusok azonnal két táborra szakadtak a fotók láttán. Van, aki szerint ez még viccnek is túlzás és betegesen birtokló viselkedésre vall, míg mások szerint ez egy végtelenül humoros és egyedi gesztus, ami tökéletesen illik a sztár karakteréhez.

Ez a pasi bizony szigorban van tartva

– jegyezték meg páran a kommentszekcióban. Azt azonban senki nem vitathatja, hogy Yamina elérte a célját: az egész internet róluk beszél.

Yamina ajándéka megosztotta a rajongókat (Fotó: DJ Yamina Facebook)

Az ördög a részletekben rejlik

Ha a pulóver nem lett volna elég, a Rádió 1 DJ-je rátett még egy lapáttal. A szett legmerészebb eleme egyértelműen a combfix volt, amelybe – a pulóver ellenpontjaként – párja arcképét illesztette bele. Ez a kettősség adta meg a Valentin-napi szett igazi pikantériáját: míg a férfi a lány arcát viseli a felsőtestén, addig a lány a legintimebb helyen hordozza szerelme képmását. Ez a vizuális játék egyszerre provokatív és szimbolikus, feszegetve a határokat.

Csak egy kis Valentin-napi móka?

Persze az egész egy kis Valentin-napi móka része volt, amivel a pár a saját kapcsolata dinamikáját és humorát szerette volna megmutatni. Yamina mindig is híres volt arról, hogy nem veszi túl komolyan az életet, és ez a mostani akciója is csak azt bizonyítja: nála a szerelem nemcsak érzelem, hanem egy hatalmas, látványos show is, amiben ő a főszereplő, a párja pedig a legelkötelezettebb statiszta.

Szerinted ez a fajta ajándék cuki vagy inkább ijesztő egy párkapcsolatban?