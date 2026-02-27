RETRO RÁDIÓ

Mindenkit elbűvölt Katalin hercegné, ujjongó gyerekek vették körül

A hercegi pár Walesben tett látogatásuk alkalmával játszottak a gyerekekkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 10:30
Katalin hercegnét az eső sem tántorította el, férjével, Vilmos walesi herceggel közösen látogatott el Walesbe, ahol a rossz idő ellenére is mosolyogva találkozott a helyiekkel.

Katalin hercegné remekül bánik a gyerekekkel Fotó: AFP

Katalin hercegné kedvessége mindenkit megbabonázott

Február 26-án a 44 éves hercegné a Powys megyében tett látogatása során gyerekekkel elegyedett játékba, és néhány kör kő-papír-ollót is bevállalt a szakadó esőben.

A walesi hercegné lelkesen játszott két kisfiúval, miközben együtt sétáltak az esernyők alatt. „Csapjunk bele újra! Kő, papír, olló, lövés! Jaj!” – mondta vidáman, amikor az első kisfiú „papírja” legyőzte az ő kezével formált „kövét”.

Katalin hercegné a szakadó esőben három gyors kört játszott a gyerekekkel, majd mosolyogva gratulált a győztes kisfiúnak és integetett egy kislánynak aki a walesi zászló rajzát tartotta. A „gyerekek hercegnőjeként” ismert hercegnét otthon három saját gyermek várja: György, Sarolta és Lajos. A nap során más videókon is látható, ahogy öleléseket és kézfogásokat váltott a zászlókat lobogtató gyerekekkel.

Néhányan közülük izgatottan ugrándoztak, hogy személyesen is találkozhattak a hercegnével. Ezenfelül Katalin hercegné elfogadott egy nyakláncot is egy kislánytól az Oriel Davies művészeti galériában és hagyta, hogy a gyerek rakja fel rá az ékszert.

Vilmos herceg és Katalin hercegné nárciszkitűzőt viseltek a közelgő Szent Dávid-nap alkalmából. A nárcisz Wales nemzeti virága és a póréhagyma, Szent Dávid jelképe, a walesi büszkeség hagyományos szimbólumai.

A házaspárt szoros szálak kötik Waleshez, fiatal házasként és első gyermekük születése után is ott éltek. Miután II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében elhunyt, III. Károly bejelentette, hogy Vilmos és Katalin kapják a Wales hercege és hercegnéje címet, ezzel Vilmos elnyerte a trónörökösnek járó rangot - írja a People.

 

