Orvosi vészhelyzet lett az egyiptomi álomnyaralásból: szennyezett ételt és italt szolgálhattak fel

Orvosi vészhelyzetté vált egy csodásnak indult egyiptomi, családi nyaralás miután egy hétéves kisfiú olyan súlyosan lebetegedett, hogy még a mai napig küzd a mellékhatásai miatt. Finnél ugyanis életveszélyes vesebetegséget diagnosztizáltak miközben szüleivel, Alexandrával és Michaellel valamint lánytestvérével egy 4.5 csillagos hurghadai hotelban nyaraltak.

Finn esetében a szülei eleinte gyomorrontásra gondoltak azonban a hazafelé tartó úton a tini már olyan rosszul lett, hogy többször hányt. Ezt követően besárgult, ami miatt kórházba került. Ott, veseelégtelenségének megállapítása után egy speciális kezelésre szorult majd dialízis katétert kapott. Hetekig kórházban volt ahol az orvosok időközben rájöttek, egy olyan szindrómával küzd, amit a leggyakrabban E. coli fertőzés okoz. Ez pedig a legkönnyebben szennyezett étel vagy víz elfogyasztásával terjed. Emiatt pedig szülei úgy döntöttek, kivizsgálást indíttatnak saját költségükön az egyiptomi szálló ellen.

Orvosi vészhelyzet lett az álomnyaralásból: a szálloda lehet a hibás

A Bradshaw család ugyanis 2025 novemberi üdülésük során többször is rossz higiéniai körülményeket tapasztaltak az étteremben: az ételeket órákig fedetlenül hagyták, miközben macskák és madarak szabadon mozogtak a területen. A medence melletti bárban is gyakran láttak madarakat, amelyek leszálltak az ételre és ettek belőle.

Finn betegsége óriási hatással volt rá és a családunkra. Az egész élmény mélyen traumatikus volt. Arra számítottunk, hogy szép emlékeket szerzünk majd Egyiptomban, de végül más ok miatt lett emlékezetes a nyaralás. Még most, hónapokkal a történtek után is csak próbáljuk feldolgozni az egészet. Nehéz szavakba önteni, milyen volt látni a kisfiunkat egy gépre kötve

- idézte az összetört szülőket a Mirror.