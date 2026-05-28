Rendkívüli! Mentőhelikopter érkezett a csepeli brutális összetűzéshez
A Bors információi szerint a csepeliek először az ordibálás éles hangjaira figyeltek fel, nemsokára pedig már rendőrautók száguldottak a helyszínre, később pedig a TEK is kiszállt a Kossuth Lajos és Szent Imre tér kereszteződésénél. Úgy tudni, hogy legalább egy ember súlyosabban sérülhetett, ugyanis egy közelben lakó férfi elmondta, hogy egy mentőhelikopter is leszállt.
Az eset során összesen négy ember sérült meg, őket kórházba szállították: két embert a Honvédkórházba, egyet a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba, míg társát a SOTE klinikára vitték be. Bár egyelőre rejtély, mi okozta a lövöldözős-kardos balhét, úgy tudni, hogy nem minden résztvevőnek volt makulátlan az előélete: a helyi pletykák szerint ugyanis az egyik sérült éppen házi őrizetben volt a történtek idején.
A Bors megkeresésére a BRFK közölte: 2026. május 28-án, 17 óra 19 perckor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest, XXI. kerület, Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel és a rendelkezésre álló adatok szerint egy gumilövedékes fegyverrel is több lövést leadtak. A helyszínre több rendőri egység is kiment. A helyszínről rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak. Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. Jelenleg a helyszínen megerősített rendőri jelenlét van.
