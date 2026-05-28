TikTok-trend sodorja veszélybe a gyerekeket: hekkelik a rollereket, halálos lehet a száguldás

Veszélyes trend terjed villámgyorsan a TikTokon: fiatalok mutatják meg egymásnak videókban, hogyan lehet feltörni az elektromos rollerek gyári sebességkorlátozását. A trükközéssel a városi használatra szánt, eredetileg 25 km/órára korlátozott járművek akár jóval gyorsabban is száguldhatnak. Ez életveszélyes, különösen a gyerekek számára, a sürgősségi osztályokra egyre több súlyosan sérült rolleres kerül be.

TikTokon mutatják meg egymásnak a fiatalok, hogyan lehet gyorsabbra állítani a rollert – Fotó: Hatlaczki Balazs

Az elektromos rollerek gyárilag általában maximum 25 km/órás sebességre vannak beállítva. Nem véletlenül: Magyarországon az elektromos rollerek teljesítménye nem haladhatja meg a 300 wattot, a sebességük pedig a 25 km/órát. A bérelhető városi rollerek is erre a tempóra vannak korlátozva.

A TikTokon mutatják meg egymásnak, hogy kell meghekkelni a gyári beállítást

Csakhogy sok jármű motorja ennél jóval nagyobb sebességre is képes. Ezt használják ki azok, akik különböző módszerekkel kiiktatják a gyári korlátozást. A TikTokon sorra jelennek meg azok a videók, amelyek lépésről lépésre mutatják be, hogyan lehet átprogramozni a rollereket.

Van, ahol egy egyszerű kijelzőkombinációval oldják fel a korlátozást, más típusoknál mobiltelefonos alkalmazással vagy a vezérlőelektronika módosításával lehet növelni a sebességet. Az egyik legismertebb alkalmazás a Scooter Hacking Utility, amelyet sokan használnak. A fiatalok a közösségi médiában dicsekszenek azzal, kinek mennyivel lett gyorsabb a rollere, és videókon mutatják be az akár extrém tempójú száguldásokat.

Pedig a sebességkorlátozás módosítása törvénysértő, ráadásul rendkívül veszélyes. A szakértők szerint az elektromos rollerek kis kerekei és rosszabb manőverezhetősége miatt a nagy sebesség különösen komoly baleseti kockázatot jelent.

Egyre több a súlyos baleset

A súlyos esetek száma folyamatosan nő. Nemrég Óbudán ütött el egy nagy sebességgel haladó rolleres egy 74 éves férfit. Az idős ember életveszélyes sérüléseket szenvedett, az orvosok szerint lehet, hogy soha nem épül fel teljesen, ha egyáltalán túléli a balesetet.

Gödöllőn pedig tragédia történt: egy 14 éves fiú halt meg elektromos rollerrel közlekedve. A fiatal sisak nélkül, nagy sebességgel haladt, amikor bekövetkezett a végzetes baleset.