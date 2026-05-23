„Tiltsák be végre az elektromos rollereket!” – lincshangulat alakult ki az Óbudán elgázolt idős férfi miatt

Az idős férfi súlyos sérüléseket szerzett. Az elektromos rolleres a zebrán gázolta el.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.05.23. 15:15
Egy idős férfit sodort el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél, a Búza utcában május 21-én. A nyugdíjas életveszélyes állapotban került kórházba, a családja pedig összetört. Az eset után elszabadultak az indulatok és lincshangulat alakult ki a közösségi médiában. 

Elektromos rolleres gázolta el az idős férfit. Fotó: Wildfire 1775 / Pexels (illusztráció)

Lincshangulat alakult az elektromos rolleresek ellen 

Csütörtök délután történt az újabb baleset Budapest III. kerületében. Az idős férfi a zebrán próbált átkelni, amikor egy nagy sebességgel érkező elektromos rolleres fékezés nélkül elütötte. A becsapódás akkora erejű volt, hogy az áldozat több métert repült.

A helyszínre perceken belül mentők és rendőrök érkeztek, a férfit kritikus állapotban szállították kórházba. Információk szerint súlyos koponyasérüléseket, maradandó agykárosodást szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A család szerint az orvosok nem sok jóval biztatják őket. A férfi lánya nagyon dühös, szerinte az elektromos rolleres elvette az édesapja életét. 

Egy elektromos rolleres elütötte a sétáló, idős apámat, aki hatalmasat repült, össze-vissza tört a feje. Életveszélyes állapotban van az intenzíven és az orvosok szerint „nem jók az esélyei”. Ha túl is éli, ember már sosem lesz belőle 

– mondta felháborodottan a férfi lánya korábban, aki megosztotta az esetet a közösségi médiában is. 

A zebrán akart átkelni az idős férfi. Fotó: Google Maps

A történtek után lincshangulat alakult ki. Sokan úgy érzik, hogy teljesen elszabadult a káosz az elektromos rollerek körül és sürgős szabályozást követelnek. Az emberek szerint a járdákon és zebráknál már nincsenek biztonságban a gyalogosok. 


„Be kéne tiltani! Vagy KRESZ-hez kötni! Autót se lehet csak úgy vezetni.” 

„Az összes roller betiltását! Minden nap valami incidens van vele!”

Mennek mint az eszetlen, aztán hopp megvan a baj. Nem ez az első és sajnos nem is az utolsó eset.

„Valami tényleg történhetne már szabályozás és betartatás terén, mert ez egyre borzalmasabb. Azt hiszi sok rolleres, hogy csak ő használja az utakat és járdákat, rengeteg sérüléses balesetet okozva.”

„Tiltsák be végre az elektromos rollereket!”

Sokak szerint kötelező jogosítványhoz és biztosításhoz kellene kötni az összes elektromos roller használatát. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az óbudai baleset körülményeit.

Az óbudai gázolás ismét fellobbantotta a vitát arról, hogy mennyire veszélyesek a kontroll nélkül száguldozó elektromos rolleresek Budapest utcáin.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
