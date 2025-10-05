„Négy métert repültem és a földön remegtem!”: Csak egy e-mailt küldött el Tivadar, de majdnem belehalt

Súlyos balesetet szenvedett az elektromos rollerével, egy budapesti férfi. Deák Tivadar szeptember 30-án, munkából tartott hazafelé, amikor megtörtént a baj. A saját hibája, majdnem az életébe került. Szeretné, hogy esete tanulságként szolgáljon, nehogy valaki hasonlóan járjon, mint ő.

Tivadar, elektromos rollerével bukott egy hatalmasat Fotó: Olvasói

Tivadar súlyos balesetet szenvedett az elektromos rollerével

„Reklámfilmeket gyártok, ezért nagyon sok e-mailt kell írnom. Végeztem az egyik megrendelőmnél, indultam haza” – kezdte lapunknak Tivadar. Elktromos rollerével a Stadionoknál járt és saját bevallása szerint a telefonján akart elküldeni egy e-mailt, amikor megtörtént a baj. Nem viselt védőfelszerelést.

- Negyvennel mentem és valószínűleg nem vettem észre a padkát, így az első kerék megdobta a gépet és előre estem, elveszítettem az eszméletemet - magyarázza Tivadar, aki így folytatja:

A szemtanúk szerint 4 métert repültem és a földön remegtem és állítólag valami hab folyt a számból. A járókelők segítettek először fölülni, rendbe rakták a fejemet, összeszedték a dolgaimat a földről, mert olyan volt, mint egy repülőgép szerencsétlenség, minden szanaszét volt és próbáltak mentőt hívni, de állítólag az elmondásuk szerint én eljöttem a helyszínről és nem vártam meg a mentőt. Nem emlékszem, hogy jöttem haza.

A budapesti férfi a baleset után sokkos állapotban volt, már hazaért, amikor fel tudta mérni a helyzetet és mentőt hívott magának. A segítők Facebookon keresztül megtalálták és leírták neki, hogy mi is történt. A kórházban alaposan megvizsgálták, CT vizsgálatot is végeztek, végül kiderült, hogy „csak” agyrázkódást szenvedett. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte.

Az elektromos roller, amivel Tivadar utazott Fotó: Olvasói

Így kell felszállni egy ilyen gépre

Tivadar egy jó ideig nem akar elektromos rollerre szállni, helyette gyalog és taxival közlekedik. A történtekből levonta a tanulságokat és szeretné, hogy az esete felhívja a figyelmet az elektromos rollerezés veszélyeire.

„A legnagyobb felelősséggel és öntudattal kell fölszállni egy ilyen gépre. Nagyon fontos, hogy a védőfelszerelés elkerülhetetlen, ha valaki anélkül száll fel, akkor az ne csodálkozzon, hogy utána ilyen és még ennél is rosszabb helyzetbe is kerülhet” – mondta a 37 éves férfi.