„Négy métert repültem és a földön remegtem!”: Csak egy e-mailt küldött el Tivadar, de majdnem belehalt

Az orvosok szerint is csoda, hogy túlélte a balesetet. Tivadar szeretné felhívni a figyelmet az elektromos rollerezés veszélyeire.
Súlyos balesetet szenvedett az elektromos rollerével, egy budapesti férfi. Deák Tivadar szeptember 30-án, munkából tartott hazafelé, amikor megtörtént a baj. A saját hibája, majdnem az életébe került. Szeretné, hogy esete tanulságként szolgáljon, nehogy valaki hasonlóan járjon, mint ő.
„Reklámfilmeket gyártok, ezért nagyon sok e-mailt kell írnom. Végeztem az egyik megrendelőmnél, indultam haza” – kezdte lapunknak Tivadar. Elktromos rollerével a Stadionoknál járt és saját bevallása szerint a telefonján akart elküldeni egy e-mailt, amikor megtörtént a baj. Nem viselt védőfelszerelést.
- Negyvennel mentem és valószínűleg nem vettem észre a padkát, így az első kerék megdobta a gépet és előre estem, elveszítettem az eszméletemet - magyarázza Tivadar, aki így folytatja:
A szemtanúk szerint 4 métert repültem és a földön remegtem és állítólag valami hab folyt a számból. A járókelők segítettek először fölülni, rendbe rakták a fejemet, összeszedték a dolgaimat a földről, mert olyan volt, mint egy repülőgép szerencsétlenség, minden szanaszét volt és próbáltak mentőt hívni, de állítólag az elmondásuk szerint én eljöttem a helyszínről és nem vártam meg a mentőt. Nem emlékszem, hogy jöttem haza.
A budapesti férfi a baleset után sokkos állapotban volt, már hazaért, amikor fel tudta mérni a helyzetet és mentőt hívott magának. A segítők Facebookon keresztül megtalálták és leírták neki, hogy mi is történt. A kórházban alaposan megvizsgálták, CT vizsgálatot is végeztek, végül kiderült, hogy „csak” agyrázkódást szenvedett. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte.
Tivadar egy jó ideig nem akar elektromos rollerre szállni, helyette gyalog és taxival közlekedik. A történtekből levonta a tanulságokat és szeretné, hogy az esete felhívja a figyelmet az elektromos rollerezés veszélyeire.
„A legnagyobb felelősséggel és öntudattal kell fölszállni egy ilyen gépre. Nagyon fontos, hogy a védőfelszerelés elkerülhetetlen, ha valaki anélkül száll fel, akkor az ne csodálkozzon, hogy utána ilyen és még ennél is rosszabb helyzetbe is kerülhet” – mondta a 37 éves férfi.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.