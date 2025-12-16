„Napjainkra az édesapák jelenléte természetessé vált, a választott szülésznők jelenleg csak a magánszektorban érhetők el, és a dúlák bevonása is elfogadottá vált, miközben a szülőszobák légköre ma már intimebb és személyre szabottabb. Több tér, idő és lehetőség áll rendelkezésre a család számára, hogy közösen élhessék meg a szülés folyamatát” – mondta dr. Gerencsér Géza, aki pályája során több mint 2500 újszülöttet segített világra.

Családbarát szülés iránti igény és tudatos kismamák formálják a modern szülészetet (Fotó: Liv Duna Medical Center)

Kevesebb rutinszerű beavatkozás

A szakma egyik legnagyobb változása a bizonyítékalapú orvoslás térnyerése volt, amely számos, korábban rutinszerű beavatkozást háttérbe szorított. Megszűnt a kötelező gátmetszés gyakorlata, a szülések többsége kevesebb beavatkozással zajlik, és a természetes szülés támogatása vált alapelvvé. A cél ma az, hogy csak indokolt esetben avatkozzunk be orvosilag a szülés folyamatába, és minden körülmények között a kismama és a baba biztonsága legyen a legfontosabb – hangsúlyozta dr. Gerencsér Géza.

Új lehetőségek a szülészetben

A császármetszés technikája is óriásit fejlődött az elmúlt évtizedekben. A modern technikák kevésbé roncsolják a szöveteket, a korszerű varróanyagok gyorsabb gyógyulást tesznek lehetővé, így a császármetszés ma összehasonlíthatatlanul kisebb megterhelést jelent az anyai szervezet számára. A Liv Duna Medical Center szülészetén is alkalmazzák a 24 órás „rooming-in” rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az édesanya a nap minden percét újszülöttjével tölthesse, valamint kiemelt szerepet kapott az úgynevezett „aranyóra” is, amikor a baba közvetlenül a születés után az anyára kerül, és az első két órát közös megfigyelésben, meghitt környezetben töltik, ez mind az anya, mind az újszülött számára kiemelkedő jelentőségű.

A szülés körüli körülmények is jelentősen javultak. Elterjedt a vízben vajúdás és vízben szülés lehetősége, valamint modern fájdalomcsillapítási módszerek jelentek meg. A Liv Duna Medical Centerben már három szülőszoba alkalmas vízben szülésre, és mind a természetes, mind a gyógyszeres fájdalomcsillapítás széles skálája érhető el.