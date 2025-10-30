Sebészeti mérföldkő: a Liv Duna Medical Centerben is elérhető lesz a hashártyadaganatos betegek CRS+HIPEC kezelése
A Liv Duna Medical Centerben elérhetővé válik a hashártyaáttétes daganatok kezelésének legújabb módszere, a CRS+HIPEC kombinált eljárás, amelynek segítségével az összes daganatszövet eltávolítható a hasüregből.
Magyarországon évente közel tízezer új vastag- és végbélrákos beteget diagnosztizálnak, és ezek közül minden tizediknél alakul ki a hashártyán áttét. A petefészekrák esetében pedig a hashártya-érintettség szinte minden előrehaladott stádiumú esetben jelen van. Ezek a daganattípusok hosszú évtizedeken át gyakorlatilag gyógyíthatatlannak számítottak, mivel az áttétek a hasüreg belső felszínén, szervről szervre szóródva nehezen voltak elérhetők a hagyományos sebészeti vagy kemoterápiás módszerekkel.
Ezen változtatott alapjaiban a CRS+HIPEC, vagyis a citoreduktív sebészet és a hipertermiás intraperitoneális kemoterápia kombinációja, amely a daganateltávolító műtétet és a lokális, hővel kombinált kemoterápiát egyesíti. Az eljárás során a sebész a hasüregből eltávolítja az összes látható daganatos gócot, majd 42,5 Celsius-fokos, nagy koncentrációjú kemoterápiás oldattal 60-90 percen keresztül átöblíti a hasüreget. A melegített kemoterápia hatására a gyógyszermolekulák mélyebben jutnak a szövetekbe, és hatékonyabban pusztítják el a mikroszkopikus tumorsejteket – mindezt anélkül, hogy a szervezet egészét megterhelnék a vénás kezelésre jellemző mellékhatásokkal.
„Ez az eljárás, amely hamarosan elérhető lesz a Liv Duna Medical Centerben, egyedülálló gyógyulási lehetőséget kínál azoknak, akiknek korábban nem tudtunk műtéti megoldást javasolni” – mondja dr. Tóth Lajos Barna onkológiai sebész, aki a módszert elsőként honosította meg Magyarországon 2012-ben. Az elmúlt 13 évben mintegy 450 beavatkozást végzett, és betegei körében 70 százalék fölötti ötéves túlélést tapasztalt, ami nemzetközi összevetésben is kimagasló eredmény.
A betegkiválasztás kulcskérdés: életkor, a daganat kiindulási helye és a kiterjedés alapján dönt az orvosi csapat. „Nem univerzális megoldás, de sokaknak visszaadhatunk éveket – sőt, akár a teljes gyógyulás is elérhető” – teszi hozzá dr. Tóth. „Arra biztatok minden érintettet, kérjen másodvéleményt és járjon utána a gyógyulási lehetőségeknek. Egy műtét sikere nem a páciens lakóhelyétől és a kórház földrajzi helyzetétől, hanem a sebész és csapatának tapasztalatától függ.”
Tavaly dr. Tóth a beavatkozás laparoszkópos formáját is sikerrel végezte már el, tovább csökkentve a szervezet megterhelését és megkönnyítve a felépülést.
A CRS+HIPEC az onkológiai sebészet egyik legösszetettebb műtéti eljárása, amelyhez fejlett infrastruktúra és nagytudású szakembergárda szükséges. A Liv Duna Medical Centerben hamarosan speciális hipertermiás pumpa, korszerű műtéti eszközpark, valamint aneszteziológiai és intenzív terápiás háttér biztosítja a beavatkozás biztonságát. A műtétet követően dietetikusok, gyógytornászok és mentálhigiénés szakemberek segítik a felépülést, a páciensek többsége pedig átlagosan tíz nap után, önállóan térhet haza.
A Liv Duna Medical Center törekvése, hogy a legmagasabb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő színvonalon tegye elérhetővé ezt az innovatív kezelést Magyarországon is, és hogy a betegek biztonságos környezetben, korszerű technológiai háttérrel és empatikus orvosi csapat támogatásával kaphassanak második esélyt az életre.
Dr. Tóth Lajos Barna idén szeptembertől rendel a Liv Duna Medical Center magánkórházban, ahol onkológiai és más sebészeti beavatkozásokat is végez. Országszerte bárki jelentkezhet személyes konzultációra, aki onkológiai sebészeti megoldás előtt áll, és a kórház célja, hogy minél több életet lehessen megmenteni vagy meghosszabbítani a CRS+HIPEC műtétekkel is. Dr. Tóth Lajos Barna szakterületei közé tartoznak a gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, vastag- és végbéldaganatok, valamint a petefészek rosszindulatú elváltozásai, emellett laparoszkópos cardia tájéki, mellékvese- és egyéb hasüregi műtéteket is végez. Páciensei egyaránt értékelik szakmai alaposságát és emberi hozzáállását – azt, hogy minden esetben személyre szabottan, empátiával és reményt adó szemlélettel közelít a gyógyulni vágyókhoz.
A Liv Duna Medical Center a Liv Hospital Group nyolcadik tagjaként működik 2023 óta Budapesten. A Liv Hospital Group mintegy 30 éves kórházvezetési és működtetési tapasztalatával a török magán-egészségügyi piac meghatározó szereplője és 2022-ben egészségturizmus tekintetében piacvezetője is volt. A Liv Hospital Group – Joint Commission International (JCI) akkreditációval rendelkező – referenciakórházai tudományos eredményeikkel, szakmai elismeréseikkel és díjaikkal, korszerű diagnosztikai, illetve kezelési technológiáival és szakértő orvosi személyzetével nyújtanak kiemelkedő minőségű egészségügyi ellátást, a világ minden tájáról érkező betegek számára. A cégcsoport célja, hogy a Liv Duna Medical Center a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő referenciaintézmény legyen a régióban és egész Európában egyaránt. A Liv Duna Medical Centert Magyarországon szinte egyedüliként, kifejezetten kórházi épületnek tervezték és építették fel. A közel 20 000 négyzetméter alapterületű, 12 emeletes klinikán a járóbeteg-részlegen minden orvosi szakág megtalálható, a fekvőbeteg-ellátást 7 jól felszerelt műtő, az intenzív ellátás képessége, valamint teljes kapacitás esetén 130 ágyas fekvőbeteg- részleg szolgálja ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre