Az Új-Zélandon élő Dominique McShain egy átlagos harmadéves pszichológushallgató volt: egy egészséges, sportos fiatal lány, aki nagy népszerűségnek örvend a TikTok-oldalán. Nemrég azonban előállt az igazsággal. A szervezetében halálos betegség növekedett éveken keresztül, és az első jele ennek egy furcsa tünet volt, ami megpróbálta figyelmeztetni a lányt rá, hogy negyedik stádiumú vastagbélrákban szenved.

Túl későn vették észre a lány halálos betegségét /Fotó: Pexels/Illusztráció

Dominique tavaly, a 21. születésnapi bulija előtt hazatért egy ázsiai körutazásról, ám ekkor rendkívüli fáradság lett úrrá rajta. Nehezen tudott ébren maradni az óráin, és gyakran napközben is le kellett dőlnie aludni. Az állapota csak romlott, ezért orvosról orvosra járt, majd 2024. májusában kiderült a szörnyű igazság: vastagbélrákja van.

Azért indítottam ezt a TikTok-csatornát, mert segíteni akarok az embereknek és a sorstársaimnak. Bár folytatni akartam a pszichológiai tanulmányaimat, ez nem volt opció, ugyanis az orvosaim 1-4 évet jósoltak csak nekem

- kezdte videójában a lány. Majd így folytatta -

Abba kellett hagynom az iskolát, hogy elkezdhessem az intenzív kemoterápiás kezeléseket. Eddig már egy terápián túl vagyok és voltak jobb, és nagyon rossz napjaim is. Szeretnék változást elérni a videóimmal, hogy magam mögött hagyhassak valamit, ami segíthet az embereknek. Tudom, hogy a vastagbélrák egyre gyakoribb a fiatalok körében is, ezért fel szeretném hívni rá a figyelmet, hogy mire figyeljetek oda. Úgy gondolom, hogy ha tisztában vagytok vele, hogy ez a tünet is jelezheti a rákos megbetegedést, akkor mások hamarabb felfedezhetik a betegségüket.

A fiatal lány most az életéért küzd, azonban a szomorú orvosi jóslatok ellenére nem adja fel a harcot, és most már 200 ezres követőtábora is egy emberként támogatja őt a gyógyulásban. A hozzászólók tucatjai számoltak be róla, hogy rengeteg olyan példa volt a családtagjaik, és ismerőseik között, akik rácáfoltak az orvosi előrejelzésekre. Dominique helyzete azonban egyre rosszabb, legutóbbi videójában ugyanis arról beszélt, hogy áttétet találtak a szervezetében, a rák átterjedt a tüdejére, így kevesebb, mint egy éve lehet hátra.

Még mindig nem tudom felfogni, hogyan nézhetek ki ilyen jól és egészségesen, miközben belül egy halálos betegség terjed a szervezetemben? Hogy nem vehettem észre azt a pontot, amikor a betegségem a gyógyítható kategóriából átlépett a gyógyíthatatlanság határán. A fejemben számok pörögnek, de lehet, hogy soha nem tudom meg az igazságot. Az onkológusok szerint egy évem van hátra. Ez a lesújtó kijelentés sokkal hamarabb érkezett, mint bárki gondolta volna. Én reménykedem benne, hogy még sok évem lehet, de ez egyre elérhetetlenebbnek tűnik

- zárta sorait szomorúan a beteg nő. További megrázó részlet Dominique helyzetéről, hogy a párjával mindössze tavaly decemberben fogadtak egymásnak örök hűséget.