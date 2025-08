Ez volt az igazi flört! Így udvaroltak régen, a ’70-es, ’80-as években!

Az első benyomás nem egy profilkép volt, mégis...

Ami biztos, hogy a külsőségek már akkor is számítottak. Ugyanis egy csinos ruhadarab, ápolt haj, vasalt ing vagy elegáns cipő jelezte, hogy az ember ad magára – ami egy párkapcsolathoz elengedhetetlen volt. A galériánkban található képeken is jól látszik, hogy a fiatalok már akkor is szerettek divatosan öltözni.

Otthonos szoba, faliszőnyeg és egy apró puszi Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr

Ha egy pár megismerkedett, de nem ugyanabban a városban laktak, a kapcsolatot gyakran levelezéssel tartották fent. Úgyhogy a szerelem régen tényleg más tempóban zajlott és talán éppen ezért volt tartósabb.

Hol randiztak régen?

Régen az ismerkedés terepei a szórakozóhelyek mellett a munkahelyek, iskolák, házibulik, strandok vagy akár a villamos megállók is lehettek. Ilyenkor egy udvarias megszólítás, egy figyelmes gesztus indította el az ismerkedést, és ha kölcsönös volt a szimpátia, jöhetett a következő találkozás.