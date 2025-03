„Petefészekrák-műtétem volt, de az orvosok valami teljesen váratlant találtak”

Sally Williams nem sokkal azután csatlakozott az Ovarian Cancer Action (OCA) szervezethez, az Egyesült Királyság vezető petefészekrák-kutató jótékonysági szervezetéhez, hogy édesanyja, Iris 2022 szeptemberében meghalt ebben a betegségben.

A nő családjában számos embert érintett a betegség, édesanyját is legyőzte – Fotó: unsplash.com

A tumor számos szerettét érintette, köztük húgát, Juliát, aki mellrákban szenvedett, és néhai édesapját, Colint, aki 2021 decemberében vesztette el a prosztatarákkal vívott harcát. Bár a Surrey-beli Leatherheadből származó Sally nem tudja megváltoztatni családja kórtörténetét, ugyanakkor meg akarta próbálni csökkenteni a rák kockázatát. Mivel márciusban kerül megrendezésre az Ovarian Cancer Action's Walk In Her Name adománygyűjtő eseménye, ahol a résztvevőknek egy hónap alatt 100 km-t kell gyalogolniuk, ennek kapcsán a hölgy megosztotta a saját történetét...

Anya 2022 januárjában rosszul lett, gyomorrontása, erős gyomorfájdalma, hátfájása, emésztési zavarai és puffadása volt. Többször is felkereste az orvosát, mivel a tünetei fokozatosan rosszabbodtak. Végül februárban kórházba került, ahol néhány vizsgálatot végeztek rajta. Azt mondták, hogy anyának másodlagos rákja van a gyomrában

– mesélte Sally, majd így folytatta:

„Anyának több vizsgálatot is végeztek, hogy megállapítsák az elsődleges daganatot, amely petefészekráknak bizonyult. Ez a hír nagyon gyorsan jött, és nehéz volt feldolgozni. Már tudtam, hogy a petefészekrák túlélési esélyei rosszak, így biztos voltam benne, hogy ez valószínűleg nagyon nehéz lesz anyának. Az időzítés pedig hihetetlenül kegyetlennek tűnt, mivel nemrég vesztettük el apámat prosztatarákban”.

A nő édesanyja kemoterápiát kapott, de ez nem csökkentette eléggé a rákot ahhoz, hogy meg lehessen műteni. De ő eltökélt volt, hogy nem adja meg magát a ráknak, és mindent megtett, hogy életben maradjon. Azonban a betegség győzedelmeskedett felette, és a nő édesanyja, nővére, Carol 2022 júliusi halála után két hónappal ő is elhunyt – írja a Mirror.