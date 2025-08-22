Szentkirályi Alexandra: A főpanaszmester hárítja a felelősséget

„További 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni?”
Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált a főpolgármester felelősséghárítására a busztüzekkel kapcsolatban.
A budapesti Fidesz elnöke így fogalmazott:
A főpanaszmester, aki soha semmiért nem felel, most épp a sorozatos busztüzek és a BKV kapcsán hárítja a felelősségét.
A busztüzek kárának anyagi vonzatáról is szót ejtett:
„Egy csuklós busz 100 millió forint. Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros. Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz.”
Vagy további 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni? De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszórt szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását
– ajánlott megoldási lehetőségeket Szentkirályi Alexandra.
