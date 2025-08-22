Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált a főpolgármester felelősséghárítására a busztüzekkel kapcsolatban.

Szentkirályi Alexandra: A főpanaszmester hárítja a felelősséget Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A budapesti Fidesz elnöke így fogalmazott:

A főpanaszmester, aki soha semmiért nem felel, most épp a sorozatos busztüzek és a BKV kapcsán hárítja a felelősségét.

A busztüzek kárának anyagi vonzatáról is szót ejtett:

„Egy csuklós busz 100 millió forint. Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros. Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz.”

Vagy további 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni? De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszórt szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását

– ajánlott megoldási lehetőségeket Szentkirályi Alexandra.