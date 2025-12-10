Lola életét megváltoztatta az anyaság: Elárulta, mi az, amire már senki nem tudná rávenni

Lola élete legszebb és egyben legpörgősebb időszakát éli, ugyanis néhány hete megszületett a kislánya.

Lola szülése óta nem alszik sokat a kisbaba mellett, de nagyon boldog

(Fotó: Facebook/Lola)

Az énekesnő szerint még nincs igazán napi rutinjuk, de a helyzet már kezd stabilizálódni. „Ennyi idősen nehéz, hogy rutin legyen. Nagyjából be tudom lőni, hogy mikor fog nagyobbat aludni napközben… és ennyi. De hétről hétre minden egyre jobb” – mesélte Instagram posztjában.

Lola kislánya sokszor felébred

Az újdonsült édesanya korábban őszintén beszélt küzdelmeiről, és arról, hogy az orvosok kevés esélyt láttak arra, hogy természetes úton gyermeke szülessen. Lenka ősszel született, most pedig Lola elárulta, hogy felfordult minden az életében, de élvezi.

Próbáltam nem előre gondolkozni. A szüléssel és mindennel így voltam, hogy majd meglátjuk, mi a legjobb nekünk. Sosem voltam az, aki nagyon előre megtervez helyzeteket, inkább a jelenben szeretek reagálni. Gyerekvállalás előtt azt gondoltam, hogy szépen kimaxolom a napokat. Most már máshogy gondolom. Az egész világom felfordult és nagyon élvezem!

Az énekesnő arról is mesélt a közösségi oldalán, hogy szerencsések, mert Lenka ritmusa kezd beállni: éjszaka egyszer, legfeljebb kétszer ébred fel. „Voltak olyan éjszakáink, hogy óránként kelt, azért az nagyon kemény tud lenni. Akkoriban, amikor nappal aludt, én is aludtam vele” – tette hozzá.

Jelenlegi testét szinte nem is ismeri, jegyezte meg. Nem tud mindig edzeni sem: ha van energiája, elmegy mozogni, de sokszor ehhez is fáradt.

Most nem vagyok erre képes és ezt elfogadom. Szerencsém, hogy szeretek mozogni, edzeni. Az étkezés most kezd jobb lenni, jobban átlátom a napokat, és több energiám van, ha sikerül egészséges és tápláló ételt ennem.

Az énekesnő, aki a minap egy jótékonysági gálaest háziasszonyaként lépett ki ismét a reflektorfénybe, arról is írt, hogy nem tért vissza két-három hónap alatt a régi alakja, de ez nem is elvárható senkitől: „A szülés előtti formámhoz napi két-három órát kellene edzenem. Erre senki nem tud már rávenni. Szoktam itthon erősíteni, heti egyszer bokszolok. Ha van erőm, elmegyek kardiózni, és ennyi...”