Ennyi volt, nincs tovább: kilenc év után szakított a hollywoodi sztárpár

Ennyi volt, nincs tovább, szakított Mel Gibson és Rosalind Ross. A 69 éves világszár és a 35 éves forgatókönyvíró kedvese kilenc éven át alkotott egy párt. A hollywoodi sztárpár közleményt adott, melyben közölte: különváltak útjaik, ám nyolcéves, közös fiúk nevelése továbbra is mindennél fontosabb számukra.

Szakított a hollywoodi sztárpár: Mel Gibson és Rosalind Ross kapcsolata véget ért (Fotó: AFP)

Szakított a hollywoodi sztárpár

Bár szomorú lezárni életünknek ezt a fejezetét, kapcsolatunk egy gyönyörű fiúval áldott meg bennünket, akinek továbbra is a lehető legjobb szülei leszünk

– áll a közleményben.

A pár 11 évvel ezelőtt ismerte meg egymást. Fiúk nem sokkal azután született, hogy Mel Gibson rendezőként Oscar-jelölést kapott A fegyvertelen katona című filmért.

Mi lehetne izgalmasabb annál, mint hallgatni a jelölések bejelentését, miközben az újszülött fiamat tartom a karomban?

– közölte akkor a színész. Míg Lars Ross első gyermeke volt, Gibsonnak a kilencedik. A sztárszínész Hannah nevű lánya és hat felnőtt fia, Christian, Edward, William, Louis, Milo és Thomas a volt feleségétől, Robyn Moore-tól született. Emellett pedig van egy 16 éves lánya, Lucia is, akinek a dalszerző-zongorista Oksana Grigorieva az édesanyja – írja a Mirror.