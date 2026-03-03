Zelenszkij Orbán Viktor vereségét akarja elérni
Elképesztően agresszív nyilatkozat.
Zelenszkij szerint Ukrajna és Magyarország viszonya akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat - írja a Ripost.
Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal - mondta legújabb interjújában az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről a legtekintélyesebb olasz napilapnak, a Corriere della Serának adott interjújában, amelyben a két ország viszonyáról, a Barátság kőolajvezetékről, az energiapolitikáról és a béketárgyalásokról is részletesen nyilatkozott.
„Orbán akkor válik fontossá, ha befolyásos politikai erők adnak neki erőt, egyébként semmit sem ér. Magyarország számít ugyan, de nincs katonai súlya” – mondta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak, majd hozzátette: nem is beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök ezt nem akarja. Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval azonban tartja a kapcsolatot, és rajta keresztül próbálja közvetíteni az ukrán álláspontot a régió felé.
Közben Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Erről a magyar kormányfő azután beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij „arcátlan választ adott” korábbi levelére. Orbán Viktor hozzátette, hogy amíg az ukrán elnök „nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fog támogatni”.
A miniszterelnök felszólította Ursula von der Leyent a Barátság kőolajvezetéken az olaj továbbítására.
Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón reagált Orbán Viktor azon állításra, miszerint műholdfelvételek és operatív információk is alátámasztják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Az ukrán elnök szerint műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit, ezért vitatja az erre vonatkozó kijelentéseket. Az ukrán elnök bírálta Robert Fico és Orbán Viktor hozzáállását is, és hangsúlyozta: nem lát szándékot az orosz kőolajtranzit helyreállítására, miközben Ukrajna szerinte nem kap viszonzást vagy köszönetet az eddigi erőfeszítésekért.
Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy műholdfelvételek alapján nem lehet teljes képet kapni a károkról. Elmondása szerint a műholdról legfeljebb a felszíni technikai létesítmények láthatók – például egy nagyméretű tartály, amely szét van szakítva –, azonban az irányítóközpont nem látható ilyen módon. Hangsúlyozta azt is, hogy maga a csővezeték a föld alatt húzódik, így szerinte érthetetlen, miként lehetne műholdképek alapján megállapítani, mi történik a föld alatti szakaszokon. „Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg ironikusan az ukrán elnök hétfőn, az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.
Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő azt is közölte, hogy a szóban forgó, bizonyító erejű műholdfelvételeket a későbbiekben nyilvánosságra hozzák. Ezt követően felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.
Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kitért a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére is. Elmondása szerint Robert Fico azt szerette volna megtudni, mikorra várható a vezeték helyreállítása, ám Zelenszkij azt válaszolta, hogy ezt a kérdést a szlovák félnek kellene megoldania, és arra kérte őket, hogy utazzanak Ukrajnába.
„Ő (Fico) azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka”
– mondta Volodimir Zelenszkij.
Az ukrán elnök azt is felrótta, hogy amikor korábban helyreállították a vezetéket, az újabb harci cselekményekhez vezetett, amelyek során ukrán emberek sérültek meg. „Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják ezt a vezetéket. Ugyanakkor nyilvános felhívások voltak Ukrajna felé, mintha ettől függne Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága” – nehezményezte.
Ezen kívül sérelmezte Orbán Viktor és Robert Fico reakcióját is, és elmondta, hogy hiányolja tőlük a köszönetet.
„Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.
– fogalmazott. Hozzátette: „Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs”.
„Lehet, hogy Orbán varázsló, hogy műholdakon keresztül képes volt látni a föld alatti olajvezeték állapotát. Meglep, de ettől függetlenül bármi megtörténhet”
– mondta az ukrán elnök a zn.ua beszámolója szerint.
Elmondása szerint azt mondta Ficónak: „Látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta: rendben, akkor mi a helyzet a dátumokkal? Azt válaszoltam: bármelyik dátum megfelel. A hívásom után a diplomaták március 6–9. közötti időpontokat javasoltak”.
Zelenszkij végül közölte, hogy a médiából értesült arról, hogy a szlovák fél más országban kíván találkozni vele. „Melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték? Hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában. Meghívtam őt, mire megerősítette, hogy eljön” – zárta válaszát az ukrán elnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre