Új nyomok a tiszaugi férfi eltűnésének ügyében: Dunaújvárosig vezetnek a szálak

Több mint egy hete nincs hír Budai István Bencéről, aki még február 23-án hajnalban tűnt el Tiszaugról. Bár az elmúlt napokban új részletek is napvilágot láttak az eltűnésének körülményeiről, a 30 éves férfi holléte továbbra is ismeretlen. A családja összetört, de nem adja fel a reményt.

A rendőrség és a család is nagy erőkkel keresi eltűnése óta Istvánt. / Fotó: police.hu

István eltűnésének körülményei

István február 23-án, az éjszakai órákban hagyta el tiszaugi otthonát. Hajnali fél 1 körül látták utoljára, viszont egy térfigyelő kamera 1:30-kor rögzítette, amint gyalogosan halad az utcán a Böcs-horgásztó irányába. Értesüléseink szerint zseblámpa volt nála, ruházatát tekintve egy szürke-fekete kapucnis pulóvert, farmert és barna bakancsot viselt, valamint még egy fekete Vans hátizsákot vitt magával. Fontos, hogy iratokat azonban nem vitt el otthonról, viszont jelentős, több százezer forintnyi készpénz is lehetett nála.

István eltűnése után a rendőrséget másnap értesítették. A családja később a Samsung-fiókja segítségével be tudta mérni a telefonjának mozgását, amely végül Dunaújvárosba vezette őket. A készüléket egy elhagyatott gyárépület közelében találták meg. A telefon több hajléktalan kezén is átment, mire ráakadtak. Az egyik hajléktalan férfi azt állította, hogy valaki mástól kapta, aki pedig úgy nyilatkozott: egy kukában találta a készüléket. A telefon István SIM-kártyája nélkül került elő. Az, hogy pontosan mi történt a SIM-mel, továbbra sem tisztázott.

Mint megtudtuk a családtól, nemrég egy újabb bejelentés is érkezett, amely szerint Dunaújváros külvárosában vélték felismerni Istvánt. Ezeket az információkat azonban érdemes óvatossággal kezelni.

„Addig nem tudunk megnyugodni”

Lapunk ismét elérte István édesanyját, Juditot. Elmondása szerint továbbra sem kaptak életjelet fiuktól.

A nyilvánossággal azt szeretnénk tudatni, hogy továbbra is keressük szeretett fiunkat, sajnos életjelet még mindig nem adott magáról. Addig nem tudunk megnyugodni

– mondta megtörten, majd mesélt az elmúlt napok küzdelmeiről. "Mivel a tartózkodási helye ismeretlen, és biztos információ, bizonyíték még nem jutott el hozzánk a holléte kapcsán, csak reménykedhetünk, hogy jól van" – mondta Judit.