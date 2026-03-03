Stohl András elvarázsolta Peller Annát: "Lef*stam a bokám tőle" - videó

A TV2 képernyőjén futó A Nagy Ő hatalmas népszerűségnek örvendett, az ország lélegzet-visszafojtva követte, vajon ki hódítja meg Stohl András szívét. A fináléban Kriszta bizonyult a „győztesnek”, és nemcsak a műsort, hanem a színész szívét is elnyerte. Kapcsolatuk azóta is tart, sőt nemrég közösen jelentek meg A Nagy Duett felvételén is, ami arra utal, hogy a képernyőn született románcból valódi párkapcsolat lett.

Stohl András még kapcsolatban is más nőket hódit

Fotó: TV2 Sajtószoba

Újabb hódolót szerzett Stohl András?

A Bors szerint az ismert színésznő, Peller Anna is teljesen odavolt A Nagy Ő-ért és természetesen Stohl Andrásért, és ezt egészen érdekes módon közölte az emberekkel a testvérével közös podcastjában:

Óriási kockázatot vállalt azzal, hogy ebbe beleállt. De meg kell hagyni, fergeteges benne, lef*stam a bokám tőle

– mondta Peller Anna.

A színésznő elárulta, hogy ő semmiképp sem vállalná el A Nagy Ő-t, és azt is elmondta, hogy miért: