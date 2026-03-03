RETRO RÁDIÓ

Stohl András elvarázsolta Peller Annát: "Lef*stam a bokám tőle" - videó

Óriási sikert aratott A Nagy Ő, nem véletlen, hogy Peller Anna is imádta a műsort.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 14:00
Stohl András A Nagy Duett a nagy ő

A TV2 képernyőjén futó A Nagy Ő hatalmas népszerűségnek örvendett, az ország lélegzet-visszafojtva követte, vajon ki hódítja meg Stohl András szívét. A fináléban Kriszta bizonyult a „győztesnek”, és nemcsak a műsort, hanem a színész szívét is elnyerte. Kapcsolatuk azóta is tart, sőt nemrég közösen jelentek meg A Nagy Duett felvételén is, ami arra utal, hogy a képernyőn született románcból valódi párkapcsolat lett.


Fotó: TV2 Sajtószoba 

Újabb hódolót szerzett Stohl András?

A Bors szerint az ismert színésznő, Peller Anna is teljesen odavolt A Nagy Ő-ért és természetesen Stohl Andrásért, és ezt egészen érdekes módon közölte az emberekkel a testvérével közös podcastjában:

Óriási kockázatot vállalt azzal, hogy ebbe beleállt. De meg kell hagyni, fergeteges benne, lef*stam a bokám tőle

– mondta Peller Anna.

A színésznő elárulta, hogy ő semmiképp sem vállalná el A Nagy Ő-t, és azt is elmondta, hogy miért:

Nincs az a pénz, és nincs az az Isten! Rosszul lennék attól, hogy mindenkivel külön beszélgetni kell. Néha még ahhoz sincs erőm, hogy visszahívjam az ismerőseimet. Ha beküldenének hozzám egy furcsa, már-már szélsőséges karaktert, vajon vele mit kezdenék? Én senkit nem szeretek megbántani, és biztosan őt is meghallgatnám. Szóval tejesen alkalmatlan lennék erre a szerepre.

 

 

