Tóth Alex nem kertelt, megvan a véleménye a csapattársairól

Tóth Alexnek minden egyes játékpercért meg kell küzdenie Angliában. A mindössze 20 éves középpályás másfél hónappal ezelőtt költözött Bournemouthba, azóta 75 percet töltött a pályán a cseresznyések színeiben: egyszer kezdőként, háromszor pedig csereként kapott lehetőséget Andoni Iraola vezetőedzőtől. A fiatal tehetség a BBC-nek adott interjújában most elárulta, mi a legszembetűnőbb különbség Budapest és a dél-angliai város között, valamint feltárta legnagyobb célját is.

Egyelőre egyszer kapott helyet a Bournemouth kezdőcsapatában Tóth Alex Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, edzhetek ezekkel a srácokkal, és pályára léphetek a Premier League-ben

– kezdte a Fradi korábbi kiválósága, aki azt is elmondta, hogy számára egy pillanatra sem volt kérdés, hogy a cseresznyéseknél szeretné folytatni karrierjét. „Csak pozitív dolgokat hallottam a klubról Kerkeztől és Szoboszlaitól” – fogalmazott.

Tóth hozzátette, hogy már az átigazolás előtt is figyelemmel kísérte a Bournemouth-t, és tisztában volt vele, hogy a csapat ideális környezet a fiatal futballisták számára.

Tóth Alex bárhol szívesen játszik

A kilencszeres válogatott labdarúgó arról is beszélt, milyen játékosnak tartja magát:

Középső középpályásnak tekintem magam, aki otthonosan mozog mind a saját, mind az ellenfél tizenhatosánál. De számomra nem az a legfontosabb, hogy pontosan melyik poszton játszom, hanem hogy minél többet lehessek a pályán, és segíthessem a csapatot.

A játékosnak nincs könnyű dolga, hiszen a középpályán bőven akad vetélytársa. Ennek ellenére Tóth Alex kizárólag pozitívan beszélt a "konkurenciáról".

Mindannyian kiemelkedő futballisták, és rengeteget tanulok tőlük. Nehéz dolgom van, minden játékpercért meg kell küzdeni, de ilyen a futball: semmi sincs ingyen.

A magyar főváros és a dél-angliai Bournemouth közti legnagyobb különbséggel kapcsolatban így fogalmazott:

Sokkal csendesebb az élet itt. Eddig Budapesten laktam, ami egy sokkal nagyobb város Bournemouth-hoz képest. De szeretem ezt helyet, az emberek nagyon kedvesek.

A játékos kiemelte, örömmel tölti el, hogy részben miatta, korábban pedig Kerkez Milos révén a Bournemouth Magyarországon is egyre ismertebbé válik. Zárásként pedig elárulta, hogy a két liverpooli magyar mellett ő szeretne lenni a következő inspiráció a fiatalok számára.