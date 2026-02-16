Tóth Alex nem játszott Angliában, azonnal visszatért Magyarországra
A magyar tehetség kihasználta a szabad hétvégéjét. Tóth Alex Magyarországon járt, meglátogatta a Fradi edzői stábját, és ajándékkal is kedveskedett.
Tóth Alex idén januárban igazolt a Fraditól a Premier League-ben szereplő Bournemouthhoz, ám alig egy hónap elteltével visszatért Magyarországra. Természetesen csak egy rövid látogatásról volt szó, de ha már Budapesten járt, meglepte korábbi edzőjét, Robbie Keane-t.
Tóth Alex kihasználta a pihenőt
Felvetődik a kérdés, honnan van ennyi szabadideje a 20 éves középpályásnak? Nos, hétvégén Angliában FA-kupa fordulót rendeztek, azonban a cseresznyések még januárban búcsúztak a sorozattól, ez tette lehetővé Tóth Alex kiruccanását.
A magyar válogatott játékosa – aki NB I-es rekordösszegért szerződött külföldre – a múlt héten először volt kezdő az Everton elleni győztes meccsen. A hatalmas siker ellenére sem felejtette el, honnan indult: hazalátogatása során felkereste a Ferencváros ír trénerét, és ajándékot is vitt neki.
Egy, a nevével ellátott Bournemouth-mezt adott át az edzőnek és a zöld-fehérek szakmai stábjának. A kedves gesztusra Robbie Keane az Instagramon is reagált:
Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékokat, csak így tovább, büszke vagyok rád.
– fogalmazott az ír szakember, aki korábban bevallotta: elsírta magát, amikor Tóth Alex távozott a Ferencvárostól.
A napokban Papp Bence, Tóth Alex menedzsere is kiemelte: Keane rengeteget segített a fiatal labdarúgónak.
A Fradi-szurkolók aligha bánnák, ha a magyar válogatott középpályás látogatása hosszabbra nyúlt volna, hiszen az FTC-re csütörtökön (21:00, M4 Sport) kulcsfontosságú találkozó vár: a zöld-fehérek a Ludogorec otthonában lépnek pályára az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában. Tóth Alexnek szombaton a West Ham vendégeként lesz jelenése, amely különösen fontos a Bournemouth számára: egy győzelemmel megszilárdíthatnák helyüket a felsőházban, és lőtávolon belül kerülhetnek a nemzetközi kupaszereplést érő ötödik helyhez is.
