Tóth Alex nem játszott Angliában, azonnal visszatért Magyarországra

Tóth Alex idén januárban igazolt a Fraditól a Premier League-ben szereplő Bournemouthhoz, ám alig egy hónap elteltével visszatért Magyarországra. Természetesen csak egy rövid látogatásról volt szó, de ha már Budapesten járt, meglepte korábbi edzőjét, Robbie Keane-t.

Tóth Alex már kezdőként is bizonyított a Bournemouthban Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Tóth Alex kihasználta a pihenőt

Felvetődik a kérdés, honnan van ennyi szabadideje a 20 éves középpályásnak? Nos, hétvégén Angliában FA-kupa fordulót rendeztek, azonban a cseresznyések még januárban búcsúztak a sorozattól, ez tette lehetővé Tóth Alex kiruccanását.

A magyar válogatott játékosa – aki NB I-es rekordösszegért szerződött külföldre – a múlt héten először volt kezdő az Everton elleni győztes meccsen. A hatalmas siker ellenére sem felejtette el, honnan indult: hazalátogatása során felkereste a Ferencváros ír trénerét, és ajándékot is vitt neki.

Egy, a nevével ellátott Bournemouth-mezt adott át az edzőnek és a zöld-fehérek szakmai stábjának. A kedves gesztusra Robbie Keane az Instagramon is reagált:

Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékokat, csak így tovább, büszke vagyok rád.

– fogalmazott az ír szakember, aki korábban bevallotta: elsírta magát, amikor Tóth Alex távozott a Ferencvárostól.

A napokban Papp Bence, Tóth Alex menedzsere is kiemelte: Keane rengeteget segített a fiatal labdarúgónak.

A Fradi-szurkolók aligha bánnák, ha a magyar válogatott középpályás látogatása hosszabbra nyúlt volna, hiszen az FTC-re csütörtökön (21:00, M4 Sport) kulcsfontosságú találkozó vár: a zöld-fehérek a Ludogorec otthonában lépnek pályára az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában. Tóth Alexnek szombaton a West Ham vendégeként lesz jelenése, amely különösen fontos a Bournemouth számára: egy győzelemmel megszilárdíthatnák helyüket a felsőházban, és lőtávolon belül kerülhetnek a nemzetközi kupaszereplést érő ötödik helyhez is.