RETRO RÁDIÓ

Tóth Alex nagy pillanata, örökre emlékezni fog erre a meccsre

A Bournemouth az Everton otthonában lépett fel a labdarúgó Premier League 26. fordulójának keddi meccsén. Tóth Alex kezdőként szerepelt a vendégeknél.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.02.10. 22:27
Módosítva: 2026.02.10. 22:29
bournemouth everton tóth alex

Újabb nagy pillanat érkezett el Tóth Alex karrierjében: először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. A Bournemouth edzője, Andoni Iraola 4-2-3-1-es hadrendben küldte pályára együttesét, és a magyar játékos a védők előtt játszott Alex Scott-tal párban.

Tóth Alex az Everton ellen
Tóth Alex (balra) kezdő volt az Everon ellen Fotó: Peter Byrne - PA Images

Tóth Alex 58 percet kapott

Az első félidő 42. percében az Everton szerezte meg a vezetést Ndiaye büntetőjével. Tóth Alex aktivan játszott, két helyzetet is kialakított, majd az 58. percben lecserélték. A következő hat percben két gólt szerzett a csapata: Rayan fejesével egyenlített, majd Adli bólintása révén már a Bournemouth vezetett. A 69. percben egy kiállítás miatt tíz emberre fogyatkozott a hazai csapat, így nem volt esélye az egyenlítésre, a vendégek 2-1-re nyertek.

De nekünk arról marad emlékezetes az Everton-Bournemouth meccs, hogy Tóth Alex először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. Alighanem az ifjú középpályás is örökre emlékezni fog erre a találkozóra...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu