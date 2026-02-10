Tóth Alex nagy pillanata, örökre emlékezni fog erre a meccsre

Újabb nagy pillanat érkezett el Tóth Alex karrierjében: először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. A Bournemouth edzője, Andoni Iraola 4-2-3-1-es hadrendben küldte pályára együttesét, és a magyar játékos a védők előtt játszott Alex Scott-tal párban.

Tóth Alex (balra) kezdő volt az Everon ellen Fotó: Peter Byrne - PA Images

Tóth Alex 58 percet kapott

Az első félidő 42. percében az Everton szerezte meg a vezetést Ndiaye büntetőjével. Tóth Alex aktivan játszott, két helyzetet is kialakított, majd az 58. percben lecserélték. A következő hat percben két gólt szerzett a csapata: Rayan fejesével egyenlített, majd Adli bólintása révén már a Bournemouth vezetett. A 69. percben egy kiállítás miatt tíz emberre fogyatkozott a hazai csapat, így nem volt esélye az egyenlítésre, a vendégek 2-1-re nyertek.

De nekünk arról marad emlékezetes az Everton-Bournemouth meccs, hogy Tóth Alex először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. Alighanem az ifjú középpályás is örökre emlékezni fog erre a találkozóra...