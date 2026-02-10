Tóth Alex nagy pillanata, örökre emlékezni fog erre a meccsre
A Bournemouth az Everton otthonában lépett fel a labdarúgó Premier League 26. fordulójának keddi meccsén. Tóth Alex kezdőként szerepelt a vendégeknél.
Újabb nagy pillanat érkezett el Tóth Alex karrierjében: először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. A Bournemouth edzője, Andoni Iraola 4-2-3-1-es hadrendben küldte pályára együttesét, és a magyar játékos a védők előtt játszott Alex Scott-tal párban.
Tóth Alex 58 percet kapott
Az első félidő 42. percében az Everton szerezte meg a vezetést Ndiaye büntetőjével. Tóth Alex aktivan játszott, két helyzetet is kialakított, majd az 58. percben lecserélték. A következő hat percben két gólt szerzett a csapata: Rayan fejesével egyenlített, majd Adli bólintása révén már a Bournemouth vezetett. A 69. percben egy kiállítás miatt tíz emberre fogyatkozott a hazai csapat, így nem volt esélye az egyenlítésre, a vendégek 2-1-re nyertek.
De nekünk arról marad emlékezetes az Everton-Bournemouth meccs, hogy Tóth Alex először szerepelt kezdőként a Premier League-ben. Alighanem az ifjú középpályás is örökre emlékezni fog erre a találkozóra...
