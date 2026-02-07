RETRO RÁDIÓ

Tóth Alex játék nélkül is nagy fordulatot hozott Angliában

A Bournemouth az Aston Villát fogadta az angol bajnokság 25. fordulójában. Tóth Alex nem lépett pályára a mérkőzésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 18:03
Tóth Alex Bournemouth Aston Villa 

Tóth Alex január közepén írt alá Angliában, azóta két mérkőzésen is pályára lépett, igaz, mindannyiszor csereként. A Bournemouth-Aston Villa találkozón is csak a kispadra nevezte őt a „cseresznyések” vezetőedzője, Andoni Iraola. A hazai együttes remekül kezdte a mérkőzést, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, ennek ellenére a vendégek szerezték meg a vezetést: a 22. percben Morgan Rogers talált be, így 1-0-ás Aston Villa vezetéssel ért véget az első félidő.

Tóth Alex a cserepadon foglalt helyet a Bournemouth-Aston Villa mérkőzésen
Tóth Alex a cserepadon foglalt helyet a Bournemouth-Aston Villa mérkőzésen Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A második félidőből tíz perc telt el, amikor a Bournemouth egyenlíteni tudott: Rayan pontos lövése a kapu jobb alsó sarkában kötött ki (1-1). A mérkőzésen mindkét csapat előtt adódtak komoly lehetőségek a három pont megszerzésére, ám ezek kimaradtak, így 1-1-es döntetlennel zárult a Bournemouth-Aston Villa találkozó.

Tóth Alex nem lépett pályára

A magyar válogatott játékos ezen a mérkőzésen nem kapott lehetőséget, az viszont jó hír, hogy amióta Tóth Alex csatlakozott a „cseresznyésekhez”, a csapat még nem szenvedett vereséget. 

A Bournemouth legközelebb jövő hét kedden (20:30) lép pályára, amikor az angol bajnokság hétközi fordulójában az Everton otthonába látogat.

 

