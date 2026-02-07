RETRO RÁDIÓ

Tóth Alex máris őrületet keltett, odáig vannak érte a szurkolók

Nem bírnak betelni a magyar játékossal Angliában. Tóth Alex rengeteg rajongót szerzett magának Bournemouthban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 07:00
tóth alex bournemouth szurkolók

Tóth Alex január közepén igazolt Angliába, a Bournemouth együtteséhez, ahol már két mérkőzésen is csereként pályára lépett. A múlt szombati, Wolverhampton elleni találkozón (2-0) ráadásul kis híján gólt szerzett, nem véletlen, hogy a szurkolók már most teljesen odáig vannak a magyar futballistáért.

Tóth Alex csereként már pályára lépett a Bournemouthban
Tóth Alex csereként már pályára lépett a Bournemouthban Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Odáig vannak Tóth Alexért a szurkolók

A múlt szombati, Wolverhampton elleni bajnokin Tóth Alex ismét csereként állt be, és kis híján megszerezte első gólját az angol élvonalban, csapata azonban így is magabiztos, 2-0-ás győzelmet aratott a sereghajtó ellen. A mérkőzést megelőzően rengeteg szurkoló várta a stadion előtt a magyar játékost, aki készséggel állt meg közös fotókra és autogramokra.

Tóth Alex alig hogy leszállt a csapatbuszról, a szurkolók máris fotókkal ostromolták
Tóth Alex alig hogy leszállt a csapatbuszról, a szurkolók máris fotókkal ostromolták Fotó: David Davies - PA Images

A cseresznyések szombaton (16:00, Spíler 1) a szezon meglepetéscsapatát, az Aston Villát látják vendégül. A fiatal labdarúgó 12+3 millió euróért (utóbbi teljesítményfüggő bónusz), azaz összesen 5,8 milliárd forintért szerződött az Bournemouth-hoz. Ő lett az NB I történetének legdrágább külföldre igazoló játékosa.

A magyar középpályásért megőrülnek a rajongók
A magyar középpályásért megőrülnek a rajongók Fotó: David Davies - PA Images

Nemcsak a férfi szurkolók rajonganak Tóth Alex játékáért, hanem a női drukkerek is gyorsan a szívükbe zárták a fiatal futballistát. A Bournemouth női hívei egy emberként lelkesednek érte, örülve annak, hogy egy nagy jövő előtt álló tehetség érkezett a klubhoz, a játékos szíve azonban már foglalt: a gyönyörű Magyar Mira rabolta el.

Tóth Alex rengeteg női rajongót gyűjtött magának
Tóth Alex rengeteg női rajongót gyűjtött magának Fotó: Alex Livesey

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
