Tóth Alex máris őrületet keltett, odáig vannak érte a szurkolók

Tóth Alex január közepén igazolt Angliába, a Bournemouth együtteséhez, ahol már két mérkőzésen is csereként pályára lépett. A múlt szombati, Wolverhampton elleni találkozón (2-0) ráadásul kis híján gólt szerzett, nem véletlen, hogy a szurkolók már most teljesen odáig vannak a magyar futballistáért.

Tóth Alex csereként már pályára lépett a Bournemouthban Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Odáig vannak Tóth Alexért a szurkolók

A múlt szombati, Wolverhampton elleni bajnokin Tóth Alex ismét csereként állt be, és kis híján megszerezte első gólját az angol élvonalban, csapata azonban így is magabiztos, 2-0-ás győzelmet aratott a sereghajtó ellen. A mérkőzést megelőzően rengeteg szurkoló várta a stadion előtt a magyar játékost, aki készséggel állt meg közös fotókra és autogramokra.

Tóth Alex alig hogy leszállt a csapatbuszról, a szurkolók máris fotókkal ostromolták Fotó: David Davies - PA Images

A cseresznyések szombaton (16:00, Spíler 1) a szezon meglepetéscsapatát, az Aston Villát látják vendégül. A fiatal labdarúgó 12+3 millió euróért (utóbbi teljesítményfüggő bónusz), azaz összesen 5,8 milliárd forintért szerződött az Bournemouth-hoz. Ő lett az NB I történetének legdrágább külföldre igazoló játékosa.

A magyar középpályásért megőrülnek a rajongók Fotó: David Davies - PA Images

Nemcsak a férfi szurkolók rajonganak Tóth Alex játékáért, hanem a női drukkerek is gyorsan a szívükbe zárták a fiatal futballistát. A Bournemouth női hívei egy emberként lelkesednek érte, örülve annak, hogy egy nagy jövő előtt álló tehetség érkezett a klubhoz, a játékos szíve azonban már foglalt: a gyönyörű Magyar Mira rabolta el.