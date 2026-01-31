Kiderült, mi állt valójában Tóth Alex és Varga Barnabás távozása mögött

Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban úgy gondolja az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, hogy mindkét esetben jó döntést hoztak. Orosz Pál a csapat eddigi Európa-Liga szerepléséről is beszélt. Mint ismert, a Ferencváros 4-0-ra kapott ki csütörtök este a Nottingham Forest vendégeként, így végül 15 ponttal a 12. helyen zárt, és már a kieséses szakasz első körében is pályára kell lépnie.

Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban úgy gondolja az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, hogy mindkét esetben jó döntést hoztak (Fotó: Mediaworks)

Nyolc mérkőzés a ligafázisban, és ebből hét mérkőzésen veretlenek maradtunk. Az utolsó meccsen elvertek minket. Ez történt. Szembejött velünk a Premier League, lássuk be, hogy ez egy másik kávéház

– mondta el a sportvezető az M1 aktuális csatornán.

Orosz Pál hozzátette, ha megnézzük a két csapatnak az értékét, a Fradié 41 millió euró körüli, a Nottinghamé 600 millió körül van, tehát ez a realitás. A pénteki sorsoláson pedig az is kiderült, hogy a magyar rekordbajnok a Ludogoreccel csap majd össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

Talán mellettünk szól az, hogy kiemeltként idegenben kezdhetjük a párharcot. Február 26-án játszunk Budapesten, és biztos vagyok benne, hogy a közönségünk is oda fogja tenni magát. Remélem, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt is!

– fogalmazott.

Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolása

A vezérigazgató úgy gondolta, hogy Tóth Alex Bournemouth-ba szerződésével és Varga Barnabás AEK Athénba elengedésével kapcsolatban is jól döntöttek.

Ha egy 21 éves játékos kap egy ajánlatot a Premier League-ből, és ez a klubnak is jelentős bevételi forrás, akkor nem fogjuk megakadályozni abban, hogy az álmait beteljesítse és eljusson oda. Biztos vagyok benne, hogy nagyon messze fog jutni a labdarúgásban, és sok örömet fog szerezni a magyar szurkolóknak és a válogatottnak is

– mondta Tóth Alex eladásával kapcsolatban Orosz Pál. A vezérigazgató Varga Barnabásról pedig úgy fogalmazott:

Barna pedig 31 éves, neki nagyjából ez volt az utolsó lehetősége arra, hogy olyan szerződést kapjon, amit megérdemel. Nálunk is nagyon jó szerződése volt, de azért a lehetőségek nem feltétlenül ugyanazok, mint az AEK Athénnál. Ennyi idősen kapott egy hosszú időre szóló szerződést, ráadásul a klub is jól járt. Biztos vagyok benne, hogy ha nem engedtük volna el, akkor egy demotivált játékos maradt volna itt a Ferencvárosban.