„Hozzá kell szoknia a kemény ütközésekhez” - Tóth Alexnek fél éve rámegy a beilleszkedésre

Ebedli Zoltán, az NB III-as Fradi játékosainak egyéni képzője jól ismeri a Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alexet, aki szerinte hatékony lesz a Premier League-ben.

Tóth Alex (balra) máris bemutatkozott a Bournemouth-ban Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Tóth Alex passzaival nem lesz gond

Tóth a technikai képzettsége révén hasznos csapattag lesz. Az én kezem alatt is megfordult, a Premier League-ben főként a kemény ütközésekhez kell mihamarabb hozzászoknia, továbbá bátrabban felvállalni a védelmek mélységbe történő betöréseket. A távoli átlövésekkel és pontos passzokkal nem lesz gondja

– jellemezte a középpályást a Metropol kérésére Ebedli, aki hozzátette, Tóthnak fél éve biztosan rámegy a beilleszkedésre. Aztán a Fradi-drukkereket felvillanyozó megjegyzéssel folytatta: a Soroksár támadója, Gólik Benjámin is beállt abba a sorba, melyben a Varga Barnabás helyén szóba jöhető csatárok találhatók.

Gólik a Genk, a Rangers FC és a Panathinaikosz elleni Európa-liga meccseken a kispadon ült, ami jelzés arra, hogy Robbie Keane vezetőedző felfigyelt rá

- fogalmazott a 12-szeres válogatott Ebedli, aki a Fradi két új játékosáról, Acolatzéról és Kovacevicről is szót ejtett.

Felmérhettem két új csatárunk mozgását. Acolatse a bal oldalon hozhat új színt, míg Kovacevic remekül tartja a labdát, kiválóan cselez, a 16-oson belül pedig szinte kikapcsolhatatlan. A Győrnek máris gólt lőtt. A kérdés, hogy Robbie Keane vezetőedző miként „dolgozza össze” őket Bamidele Yusuffal, Lenny Joseph-fel és Gruber Zsomborral

– tette hozzá Ebedli.