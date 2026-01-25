Megható fotó terjed, Szoboszlai Dominik így köszöntötte Tóth Alexet
Csodálatos jelenet játszódott le a Bournemouth-Liverpool meccsen. Szoboszlai Dominik és Tóth Alex mozdulata minden magyar szurkoló szívének kedves lehet.
A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja, illetve gólpassza ellenére az utolsó pillanatban 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombat esti mérkőzésén.
Szoboszlai pacsizott Tóth Alexszel
A hajrában pályára lépett a hazai együttesben a frissen igazolt Tóth Alex is. A 20 éves magyar játékos a 85. percben kapott lehetőséget, és miután a gyepre futott, elsőként az ellenfél magyar játékosa, Szoboszlai köszöntötte, pacsizott a válogatott társával. Megható és emberi pillanat volt, ami túlmutatott a profisport olykor kíméletlen valóságán, és minden magyar szurkolónak kedves lehet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre