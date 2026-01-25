Megható fotó terjed, Szoboszlai Dominik így köszöntötte Tóth Alexet

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja, illetve gólpassza ellenére az utolsó pillanatban 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza is kevés volt Fotó: AFP

Szoboszlai pacsizott Tóth Alexszel

A hajrában pályára lépett a hazai együttesben a frissen igazolt Tóth Alex is. A 20 éves magyar játékos a 85. percben kapott lehetőséget, és miután a gyepre futott, elsőként az ellenfél magyar játékosa, Szoboszlai köszöntötte, pacsizott a válogatott társával. Megható és emberi pillanat volt, ami túlmutatott a profisport olykor kíméletlen valóságán, és minden magyar szurkolónak kedves lehet.