Kínos magyarázkodás, Arne Slot rosszul viselte a kegyetlen kudarcot

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja, illetve gólpassza ellenére az utolsó pillanatban 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombat esti mérkőzésén, amelyen a hajrában pályára lépett a hazai együttesben a frissen igazolt Tóth Alex is. A Liverpool mestere, Arne Slot a vereség után magyarázkodott, a szélről, a fáradtságról, az emberhátrányról és a Bournemouth legjobb tíz percéről beszélt.

Arne Slot magyarázkodott a vereség után Fotó: AFP

Az nagyon kegyetlen, ha a 2-0-ás hátrányból felállsz, majd a hosszabbításban veszítesz. Ez volt a Bournemouth legjobb 10 perce, amikor a gólokat szerezte az első félidőben. Nem hiszem, hogy teljesen fair lenne Virgil van Dijk kapcsán, ha őt hibáztatnánk az első gólért. Szerintem az egész mérkőzés látszott, milyen nagy hatással volt a játékra a szél. Úgy gondolom, az első félidőben csak 5-10 percig nem volt teljes ellenőrzésünk a pályán. Néhányszor szépen átjátszottuk őket, de kétszer is gólt kaptunk, és a végén 10 emberre fogyatkoztunk, ami nem segített. Próbáltam kiabálni, hogy rúgják ki a labdát a pályáról... még ha 10-en is maradtunk, szerintem nem ezért kaptuk azt a gólt

- fogalmazott a Liverpool holland szakembere.

Slot úgy vélte, játékosai fáradtak voltak.

„Igazságos azt mondani, hogy az utolsó 10 percben nyitottabb játék folyt, de láttam, hogy a játékosaim fáradtak, mert csak két napunk volt a két mérkőzés között. Legtöbbször ugyanazok a játékosok kénytelenek pályára lépni, és nyugodtan mondhatjuk, nagyon fáradtak voltak, amiért nem is hibáztathatom őket" - magyarázkodott Slot.