"Jól áll rajtam a mez" - Ilyen volt Tóth Alex elő napja Angliában

Új fejezet kezdődött a fiatal sztár pályafutásában. Tóth Alex új klubja megmutatta, hogyan telt játékos első napja a Bournemouthnál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 16:15
Tóth Alex Bournemouth Fradi

Mint ismert, kedden a Premier League-ben szereplő Bournemouth hivatalosan is bejelentette Tóth Alex megszerzését. A Fradi korábbi középpályásának arca azóta elárasztotta klub közösségi felületeit: interjúban beszélt angliai terveiről, egy rövid kérdezz-felelek videóban pedig személyesebb oldalát is megismerhették a szurkolók. Ha ez nem lett volna elég, a klub még egy kulisszák mögé betekintést engedő videót is közzétett Tóth Alex első napjáról.

Tóth Alex első napja a Bournemouhtnál eseménydúsan telt
Tóth Alex első napja a Bournemouhtnál eseménydúsan telt Fotó: AFC Bournemouth

A felvételek még Budapesten kezdődnek, hiszen a Bournemouth magángépet küldött a magyar fővárosba a játékosért, amelyen a klub stábja is helyet foglalt. Már az út közben elkezdték dokumentálni a játékos napját: a repülőn egy fekete-vörös, névre szóló mezzel várták a válogatott játékost, illetve egy másnapi újsággal, amelyben már arról írtak, hogy az angol együttes megegyezett a Ferencvárossal a játékosról megszerzéséről.

Tóth Alexnek tetszik az új meze

Az orvosi vizsgálatok, illetve az edzőközpont bejárását bemutató képsorok után maga Tóth Alex is megszólalt:

Az első napom remekül telt, igaz, nagyon hosszú volt. Teszteket csináltunk, fotózáson vettem részt, élveztem nagyon. Úgy gondolom, jól áll rajtam a mez, tetszenek a színek, büszkén viselem. Alig várom, hogy elkezdődjön a közös munka, remélem, találkozunk a stadionban.

 A Bournemouthban 27-es mezszámot kapó középpályás szerdán már teljes értékű edzésmunkát teljesített új csapatában. A jelenleg tabellán 15. helyezett klub következő bajnoki mérkőzését éppen a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen játssza szombaton. Tóth Alex tehát válogatottbeli csapattársai ellen debütálhat új klubjában.

 

