Hivatalos: Tóth Alex az angol élvonalba igazolt

Újabb magyar futballista az angol élvonalban: Tóth Alex hivatalosan is az AFC Bournemouth játékosa lett! A Premier League-ben szereplő klub a saját felületein erősítette meg az átigazolást, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után ismét magyar válogatott játékos kap szerepet Angliában – írja a Bors.

Tóth Alex révén újabb magyar válogatott futballista szerepelhet a Premier League-ben / Fotó: Jose Manuel Alvarez Rey

Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett

Már múlt hét pénteken sejthető volt a váltás, miután a középpályás elhagyta a Ferencváros spanyolországi edzőtáborát, és Angliába utazott, hogy véglegesítse új szerződését. Tóth Alex időközben sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, a klub pedig kedden hivatalosan is bejelentette az érkezését. A fiatal labdarúgó 12 + 3 millió euróért (utóbbi teljesítményfüggő bónusz), azaz összesen 5,8 milliárd forintért szerződött az AFC Bournemouthhoz. Ő lett az NB I történetének legdrágább külföldre igazoló játékosa.

A Ferencváros színeiben 60 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 4 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, míg a magyar válogatottban 9 alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Tóth Alex a Liverpool ellen már bemutatkozhat?

Adja magát a fenti kérdés, hiszen január 24-én, szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a címvédő Liverpool látogat a Bournemouthhoz. Bár nehéz elképzelni, hogy az ifjú középpályás rögtön a kezdőcsapatban kapjon helyet – hiszen ekkorra csupán néhány angliai edzés lesz a háta mögött –, a kispadon biztosan számítanak rá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja ellen.