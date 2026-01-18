Csapot papot otthagyott, lelépett csapatától a Fradi miatt a csatár

Órákon belül jöhet a nagy bejelentés, eldőlni látszik, ki pótolja Varga Barnabást a Ferencvárosnál. A horvát kiszemelt, Franko Kovacevic szombaton ott is hagyta a szlovén Celje edzőtáborát, hogy Budapestre utazhasson. A csatárt korábban az Újpest is kinézte magának, de mostantól nem kérdés, Kovacevic a Fradiban folytatja a pályafutását. Erről számolt be az FTC híreivel kapcsolatban mindig jól értesült ulloi129.hu internetes oldal is.

Franko Kovacevic lehet az új kedvenc a Fradiban Fotó: Charles McQuillan - UEFA

A szlovén Celje megkéri a játékos árát, információk szerint 3 millió eurót, azaz nagyjából 1,2 milliárd forintot fizet érte a Ferencváros. Van miből, a zöld-fehérek idén télen 4,5 milió eurót kapta az AEK Athéntól Varga Barnabásért, s hamarosan bejelentik, hogy Tóth Alex minimum 12 millió euróért a Bournemouth-hoz igazol.

Franko Kovacevic ontja a gólokat

Kovacevic is nagy gólvágó hírében áll, ebben az idényben 28 tétmeccsen 25 találata van a Celjében, öt góljával pedig holtversenyben a Konferencia-liga góllövőlistájának az élén áll. Októberben épp Varga Barnabás új klubja, az AEK Athén ellen szerzett mesterhármast.

A horvát játékosról mindent elmond, hogy a skót Celtic is őt akarta megszerezni, a nagyhírű klubot előzte meg a versenyben a Fradi.