Szoboszlainak esélye sincs, Tóth Alex hatalmas csúcson az NB I-ben
A Ferencváros középpályása napokon belül az angol Bournemouth játékosa lehet. Tóth Alexért rekordösszeg érkezik a Fradihoz.
Már a télen eladja a Ferencváros Tóth Alexet. Egybehangzó értesülések szerint a Fradi megegyezett az angol élvonalbeli Bournemouth együttesével, s a középpályás napokon belül a Premier League-be igazol. Tóth 72 órán belül Angliába utazik, s ha megfelel az orvosi teszten, akkor hivatalosan is bemutatják. Az NB I-ben soha nem látott összeg érkezi a focistáért, 12 millió eurót (4,8 milliárd forint) kap a Fradi, amely a bónuszokkal együtt majd akár 15 millió euró is lehet.
Azt már eddig is sejteni lehetett, ha eladják Tóthot, akkor az NB I történetének legdrágábban eladott futballistája lehet. A lista élmezőnyében kizárólag olyan labdarúgók szerepelnek, akiket a Ferencváros értékesített külföldre. A jelenlegi legjobb magyar játékos, Szoboszlai Dominik persze nincs ott a névsorban, ő még 16 évesen, az utánpótlásból került ki a Salzburg akadémiájára.
Így nézhet majd ki a legdrágábban eladott NB I-es focisták toplistája:
1. Tóth Alex: FTC - Bournemouth 12 millió euró (4,8 milliárd forint)
2. Lisztes Krisztián: FTC - Frankfurt 6 millió euró (2,4 milliárd forint)
3. Myrto Uzuni: FTC - Granada 5,1 millió euró (2,04 milliárd forint)
4. Matheus Saldanha: FTC - Al Vaszl 5 millió euró (2 milliád forint) és
Marquinhos: FTC - Szpartak Moszkva 5 millió euró (2 milliád forint)
A magyar focisták között természetesen Szoboszlai Dominik a csúcs. Ő két transzferrel is dobogós.
- Szoboszlai Dominik: Lipcse - Liverpool 70 millió euró (28 milliárd forint)
- Kerkez Milos: Bornemouth - Liverpool 46 millió euró (18,4 milliárd forint)
- Szoboszlai Dominik: Salzburg - Lipcse 25 millió euró (10 milliárd forint)
- Dzsudzsák Balázs: Anzsi Mahacskala - Dinamo Moszkva 19 millió euró (7,6 milliárd forint)
- Kerkez Milos: AZ Alkmaar - Bournemouth 17,8 millió euró (7,1 milliárd forint)
6. Sallai Roland: Freiburg - Galatasaray - 15 millió euró (6 milliárd forint)
7. Dzsudzsák Balázs: PSV Eindhoven - Anzsi Mahacskala 14 millió euró (5,6 milliárd forint)
8. Szalai Attila: Fenerbahce - Hoffenheim 12,3 millió euró (4,9 milliárd forint)
Varga Barnabás és Tóth Alex: Óriásit kaszál idén a Fradi
A Ferencváros idén januárban két bomba üzletet is köt. Varga Barnabásért 4,5 millió eurót kap a Fradi az AEK Athéntól, ha összejön Tóth Alex szerződése, akkor minimum 17 millió eurót (6,8 milliárd forintot) kaszál az év első hónapjában a Ferencváros.
