Szoboszlainak esélye sincs, Tóth Alex hatalmas csúcson az NB I-ben

Már a télen eladja a Ferencváros Tóth Alexet. Egybehangzó értesülések szerint a Fradi megegyezett az angol élvonalbeli Bournemouth együttesével, s a középpályás napokon belül a Premier League-be igazol. Tóth 72 órán belül Angliába utazik, s ha megfelel az orvosi teszten, akkor hivatalosan is bemutatják. Az NB I-ben soha nem látott összeg érkezi a focistáért, 12 millió eurót (4,8 milliárd forint) kap a Fradi, amely a bónuszokkal együtt majd akár 15 millió euró is lehet.

Tóth Alex az NB I legdrágább focistája lesz / Fotó: www.arpadkurucz.com

Azt már eddig is sejteni lehetett, ha eladják Tóthot, akkor az NB I történetének legdrágábban eladott futballistája lehet. A lista élmezőnyében kizárólag olyan labdarúgók szerepelnek, akiket a Ferencváros értékesített külföldre. A jelenlegi legjobb magyar játékos, Szoboszlai Dominik persze nincs ott a névsorban, ő még 16 évesen, az utánpótlásból került ki a Salzburg akadémiájára.

Így nézhet majd ki a legdrágábban eladott NB I-es focisták toplistája:

1. Tóth Alex: FTC - Bournemouth 12 millió euró (4,8 milliárd forint)

2. Lisztes Krisztián: FTC - Frankfurt 6 millió euró (2,4 milliárd forint)

3. Myrto Uzuni: FTC - Granada 5,1 millió euró (2,04 milliárd forint)

4. Matheus Saldanha: FTC - Al Vaszl 5 millió euró (2 milliád forint) és

Marquinhos: FTC - Szpartak Moszkva 5 millió euró (2 milliád forint)

A magyar focisták között természetesen Szoboszlai Dominik a csúcs. Ő két transzferrel is dobogós.

Szoboszlai Dominik: Lipcse - Liverpool 70 millió euró (28 milliárd forint) Kerkez Milos: Bornemouth - Liverpool 46 millió euró (18,4 milliárd forint) Szoboszlai Dominik: Salzburg - Lipcse 25 millió euró (10 milliárd forint) Dzsudzsák Balázs: Anzsi Mahacskala - Dinamo Moszkva 19 millió euró (7,6 milliárd forint) Kerkez Milos: AZ Alkmaar - Bournemouth 17,8 millió euró (7,1 milliárd forint)

6. Sallai Roland: Freiburg - Galatasaray - 15 millió euró (6 milliárd forint)

7. Dzsudzsák Balázs: PSV Eindhoven - Anzsi Mahacskala 14 millió euró (5,6 milliárd forint)

8. Szalai Attila: Fenerbahce - Hoffenheim 12,3 millió euró (4,9 milliárd forint)

Varga Barnabás és Tóth Alex: Óriásit kaszál idén a Fradi

A Ferencváros idén januárban két bomba üzletet is köt. Varga Barnabásért 4,5 millió eurót kap a Fradi az AEK Athéntól, ha összejön Tóth Alex szerződése, akkor minimum 17 millió eurót (6,8 milliárd forintot) kaszál az év első hónapjában a Ferencváros.