Váratlan fordulat, Tóth Alexért BL-főtáblás nagyágyú szállt versenybe

Dúsgazdag sztárklub ütheti ki a nyeregből a többi kérőt. Magyar sztár győzködi a Fradi kincsét: Sallai Roland csapattársa lehet Tóth Alex a Galatasarayban.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.16. 11:35
tóth alex Lazio fradi galatasaray bournemouth juventus sallai roland

Napról napra változik a helyzet Tóth Alex ügyében. Az FTC 20 éves labdarúgója kegyeiért sokáig a Juventus, majd a Lazio tűnt befutónak, utóbbit a napokban elrettentette az angol sztárcsináló Bournemouth érdeklődése – friss hírek szerint pedig még a Premier League-középcsapatot is kiütheti a nyeregből a Galatasaray. A Bajnokok Ligájában főtáblás törökök a dögivel rendelkezésre álló pénzük mellett már magyar válogatott játékosukat, Sallai Rolandot is bevetették Tóth meggyőzésére.

Sallai Roland (balra) is szívesen látná Tóth Alexet: a magyar válogatott mellett a Galatasarayban is együtt játszhatnak?
Sallai Roland (balra) is szívesen látná Tóth Alexet: a magyar válogatott mellett a Galatasarayban is együtt játszhatnak? Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport 

A Galata sajtóértesülés szerint 13 millió eurót (5 milliárd forint) plusz teljesítményfüggő bónuszokat ajánl Tóth Alex játékjogáért a Fradinak.

Az amúgy is a legtehetősebb török csapatnak számító isztambuliak egyébként 5-600 millió eurót (195-230 milliárd forint) kaszálnak a régi, tengerparti edzőközpontjuk luxusingatlan-építésre történt eladásából.

Sallai rávenné Tóth Alexet a török kalandra

A sztárklub híreivel foglalkozó Gala Mercato úgy tudja, hogy a másfél éve ott játszó Sallai FaceTime-on igyekszik rávenni a tehetséget az isztambuli átigazolásra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
