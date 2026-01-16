Váratlan fordulat, Tóth Alexért BL-főtáblás nagyágyú szállt versenybe
Dúsgazdag sztárklub ütheti ki a nyeregből a többi kérőt. Magyar sztár győzködi a Fradi kincsét: Sallai Roland csapattársa lehet Tóth Alex a Galatasarayban.
Napról napra változik a helyzet Tóth Alex ügyében. Az FTC 20 éves labdarúgója kegyeiért sokáig a Juventus, majd a Lazio tűnt befutónak, utóbbit a napokban elrettentette az angol sztárcsináló Bournemouth érdeklődése – friss hírek szerint pedig még a Premier League-középcsapatot is kiütheti a nyeregből a Galatasaray. A Bajnokok Ligájában főtáblás törökök a dögivel rendelkezésre álló pénzük mellett már magyar válogatott játékosukat, Sallai Rolandot is bevetették Tóth meggyőzésére.
A Galata sajtóértesülés szerint 13 millió eurót (5 milliárd forint) plusz teljesítményfüggő bónuszokat ajánl Tóth Alex játékjogáért a Fradinak.
Az amúgy is a legtehetősebb török csapatnak számító isztambuliak egyébként 5-600 millió eurót (195-230 milliárd forint) kaszálnak a régi, tengerparti edzőközpontjuk luxusingatlan-építésre történt eladásából.
Sallai rávenné Tóth Alexet a török kalandra
A sztárklub híreivel foglalkozó Gala Mercato úgy tudja, hogy a másfél éve ott játszó Sallai FaceTime-on igyekszik rávenni a tehetséget az isztambuli átigazolásra.
