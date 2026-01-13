Óriási a veszély, ha Tóth Alex azonnal távozik a Fraditól

A Juventus és a Lazio helyett újabban angol kérőkről lehet hallani Tóth Alex-szel kapcsolatban. A Fradi játékosát Kerkez Milos egykori csapata, a Bournemouth hívja, ők fel is vették a kapcsolatot a zöld-fehérekkel. Állítólag közel a megállapodás, mindössze egy nagyon fontos dolgot kellene tisztázni.

Tóth Alex lesz a Premier League új magyarja? (Fotó: Nemzeti Sport)

A Ferencváros híreivel naprakész ulloi129.hu szurkolói oldal úgy tudja, a Bournemouth érdeklődése nagyon komoly, sőt, arról is írnak, hogy egy másik Premier League-klub, a Brentford ajánlata is befuthat. Csak Tóth távozásának időpontja a kérdés. A Bournemouth már januárban vinné Tóthot, a Fradi pedig csak nyáron engedné el őt. Ez nem véletlen, hiszen a Ferencvárosra sorsdöntő meccsek várnak az Európa-liga folytatásában, s Varga Barnabás távozása után Tóth Alex azonnali eligazolásával két kulcsemberét veszítené el az El-ben veretlen Ferencváros. Ilyen rövid idő alatt a két ember egyszerre történő pótlása gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozná Hajnal Tamás sportigazgatót és Robbie Keane vezetőedzőt.

Ezért kell Tóth Alex a Fradinak

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában az eddigi hat meccséből négyet megnyert, s két döntetlent játszott. A továbbjutás már eldőlt, de a cél az, hogy a gárda azonnal a nyolcaddöntőbe kerüljön. A zöld-fehérek jelenleg a hatodik helyen állnak, az első nyolc jut automatikusan a legjobb 16 közé. Robbie Keane együttese január 22-én a Panathinaikoszt fogadja, majd egy héttel később Angliában a Nottingham ellen zárja az alapszakaszt.