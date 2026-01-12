Közel a megegyezés, Tóth Alex miatt maradt otthon a Lazio vezére
Felpörögtek az események, célegyenesbe fordult a Lazio tárgyalássorozata a Fradi kincséért. A Tóth Alex-szerződés miatt túlórázott az olaszok sportigazgatója.
"Folyik a munka a ferencvárosi Tóth megszerzéséért" – címezte jelentését a Sky Italia a Lazio és Tóth Alex ügyében küszöbön álló megegyezéssel kapcsolatban. Az is kiderült, mennyi a különbség a Fradi-vezetők által várt és a rómaiak kínálta összeg között.
Vasárnap délelőtt az egyik legismertebb olasz átigazolási szakújságíró, Nicoló Schira már világgá kürtölte, hogy Tóth Alex rábólintott a Lazio szerződésajánlatára: a transzferguru szerint a 20 éves magyar labdarúgó 2030-ig évente 1,5 millió eurót (580 millió forint) kereshet a Serie A jelenlegi 8. helyezettjénél. Rövidesen a Fradi-focista menedzsere, Papp Bence az M4 Sport kérdésére ugyan cáfolta a megegyezésük tényét (erre a szabályok értelmében csak azután lesz lehetőség, ha a klubok már megegyeztek), de elismerte a Lazio érdeklődését. Az olaszoknál most arról cikkeznek, hogy Angelo Fabiani, a Lazio sportigazgatója vasárnap éppen azért nem utazott el a csapattal Veronába – ahol a rómaiak 1-0-ra győztek –, hogy ehelyett zöld ágra vergődjön a magyar bajnok illetékeseivel Tóth vételáráról.
Úgy tudni, hogy már "csak" mintegy 2 millió euróról alkudoznak: a Fradi 12 millió eurót (4,6 milliárd forint) plusz teljesítményfüggő bónuszokat kér, a Lazio az előző összeggel kevesebbet ajánl érte. A Sky szerint ugyanakkor közel a megegyezés, miután képbe került az angol Bournemouth is – ha az olaszok túl sokáig garasoskodnak, Kerkez Milos exklubja lecsaphatja a kezükről a kiszemeltjüket. Ez már csak azért is megengedhetetlen a Laziónak, mert a Bournemouth átigazolásokért felelős vezetője tavaly óta a városi rivális AS Roma korábbi sportigazgatója, Tiago Pinto. A szurkolók számára mélyütéssel érne föl, ha Tóth Alex kérői közül éppen ő köpne bele a levesükbe.
Tóth Alex kell a láncdohányos edzőlegendának
A Laziónak van miből költekeznie, hiszen a napokban összesen 57 millió eurót (22 milliárd forint) kaszált két sztárja eladásán. Taty Castellanos az angol West Ham Unitedhez, Mattéo Guendouzi pedig a török Fenerbahcéhoz igazolt (mellesleg Sallai Roland és a Galatasaray vesztére: bemutatkozásul rögtön góllal járult hozzá új csapata 2-0-s Szuperkupa-győzelméhez).
Az argentin válogatott támadót Fabian már pótolta a Salzburgból vett szerb Petar Ratkovval, a marokkói származású francia válogatott középpályást viszont az Ajaxtól már megszerzett holland Kenneth Taylor nem egymaga helyettesítené. Maurizio Sarri vezetőedző szeretné minőségileg és mennyiségileg is újjávarázsolni ezt a csapatrészét, és ehhez Tóth Alexre is szüksége lenne. Olyannyira elkél az erősítés, hogy a holland válogatott Taylort egyetlen edzés után a kezdőcsapatába állította és csak a 92. percben cserélte le Veronában. A 67. születésnapját szombaton ünneplő, láncdohányos szaktekintély egyébként az utóbbi évtized során volt a Napoli és a Chelsea edzője; olasz bajnoki címet nyert a Juventusszal; a Laziót pedig 2021-24 után már a második időszakban dirigálja.
