Tóth Alex már a fizetésre is rábólintott, gazdaggá teszi a sztárklub

Az egyik legmegbízhatóbb értesülésekkel bíró olasz átigazolási szakújságíró, Nicolò Schira szerint már csak napok vagy akár órák kérdése, hogy Tóth Alex a Ferencvárostól a Lazióhoz szerződjön. A transzferguru úgy tudja, hogy a 20 éves középpályás és ügynöke már megegyeztek a római futballklub vezetőivel az aláírandó szerződés feltételeiről, így már „csak” a Fradival kell zöld ágra vergődni a vételárat illetően – de abban sincs áthidalhatatlan nézetkülönbség.

Tóth Alex már megegyezett a Lazio vezetőivel, az olaszoknak már csak a Fradit kell megpuhítaniuk Fotó: Tumbász Hédi

Schira egy szombat délelőtti X-bejegyzésében exkluzív információként tálalta, hogy a jelenleg még a Fradi spanyolországi edzőtáborában készülő Tóth Alex már rábólintott a Lazio ajánlatára.

Tóth Alex belement – és a Fradi?

Eszerint 2030-ig szóló szerződést írhat alá a Serie A jelenlegi 10. helyezettjénél Tóth Alex, akinek a fizetése évente 1,5 millió euró (580 millió forint) lehet.

🚨 Excl. - #Lazio have agreed personal terms with #Ferencvaros’ midfielder Alex #Toth for a contract until 2030 (€1,5M/year). Lazio are now working to finalize the deal with the hungarian club. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2026

A Lazio azért sietteti a megegyezést a tehetségéért sajtóhírek szerint 16 millió eurót (6,2 milliárd forint) kérő Fradival is, nehogy megelőzzék Tóth tehetősebb angol kérői (többek között a Newcastle, a Liverpool és a Brighton is érdeklődött a 9-szeres magyar válogatott középpályás iránt).

A római klubnak van miből költenie: az elmúlt napokban közel 60 millió eurót (23 milliárd forint) kaszált az argentin csatár, Taty Castellanos (West Ham United) és a francia–marokkói középpályás, Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) eladásából. Utóbbi pótlására szánják Tóth Alex és az Ajaxtól már megszerzett Kenneth Taylor párosát. Maurizio Sarri vezetőedző már áldását adta főnökei magyar kiszemeltjére is.