Tóth Alex már a fizetésre is rábólintott, gazdaggá teszi a sztárklub
Érik a Fradi bomba üzlete, de a játékos sem jár rosszul, sőt! Tóth Alex már elfogadta az ajánlatot, ennyit kereshet az olasz élvonalbeli csapatnál.
Az egyik legmegbízhatóbb értesülésekkel bíró olasz átigazolási szakújságíró, Nicolò Schira szerint már csak napok vagy akár órák kérdése, hogy Tóth Alex a Ferencvárostól a Lazióhoz szerződjön. A transzferguru úgy tudja, hogy a 20 éves középpályás és ügynöke már megegyeztek a római futballklub vezetőivel az aláírandó szerződés feltételeiről, így már „csak” a Fradival kell zöld ágra vergődni a vételárat illetően – de abban sincs áthidalhatatlan nézetkülönbség.
Schira egy szombat délelőtti X-bejegyzésében exkluzív információként tálalta, hogy a jelenleg még a Fradi spanyolországi edzőtáborában készülő Tóth Alex már rábólintott a Lazio ajánlatára.
Tóth Alex belement – és a Fradi?
Eszerint 2030-ig szóló szerződést írhat alá a Serie A jelenlegi 10. helyezettjénél Tóth Alex, akinek a fizetése évente 1,5 millió euró (580 millió forint) lehet.
A Lazio azért sietteti a megegyezést a tehetségéért sajtóhírek szerint 16 millió eurót (6,2 milliárd forint) kérő Fradival is, nehogy megelőzzék Tóth tehetősebb angol kérői (többek között a Newcastle, a Liverpool és a Brighton is érdeklődött a 9-szeres magyar válogatott középpályás iránt).
A római klubnak van miből költenie: az elmúlt napokban közel 60 millió eurót (23 milliárd forint) kaszált az argentin csatár, Taty Castellanos (West Ham United) és a francia–marokkói középpályás, Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) eladásából. Utóbbi pótlására szánják Tóth Alex és az Ajaxtól már megszerzett Kenneth Taylor párosát. Maurizio Sarri vezetőedző már áldását adta főnökei magyar kiszemeltjére is.
