Küszöbön az NB I legnagyobb átigazolása, minden a Fradin múlik

Ez lehet a magyar élvonal történetének legnagyobb átigazolása. A Lazio állítólag már megegyezett a Tóth Alexszel, de a Fradival még folytatódnak a tárgyalások.

2026.01.10. 14:30
Tóth Alex Lazio Fradi FTC

Újabb fejezethez érkezett Tóth Alex átigazolási huzavonája. Mint ismert, korábban angol, német és olasz élcsapatok is érdeklődtek a Fradi sztárja iránt: sokáig a Juventus tűnt a legelszántabb kérőnek, az utóbbi napokban azonban a szintén olasz Lazio lépett elő konkrét ajánlattal a mindössze 20 éves középpályásért. Helyi sajtóértesülések szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás, már csak az a kérdés, mekkora összeget fizetni végül a zöld-fehéreknek a magyar válogatott játékosért.

Tóth Alex napokon belül távozhat a Fraditól
Tóth Alex napokon belül távozhat a Fraditól Fotó: Nemzeti Sport

A napokban kiderült, hogy akár 16 millió euró is ütheti a Ferencváros markát Tóth Alexért cserébe, ám a legfrissebb hírek szerint az olaszok ennél valamivel szerényebb összegre gondoltak. A Lazio 12–14 millió eurót lenne hajlandó kifizetni a játékosért – számolt be róla a mindig jól informált olasz transzferguru, Alfredo Pedullà.

A Lazio megegyezett Tóth Alexszel?

Állítólag a klub már a szerződés feltételeiről is megegyezett a magyar klasszissal és az ügynökeivel, ugyanakkor a Ferencvárossal folytatott tárgyalás továbbra is folytatódik. Úgy fest, a római klub minden áron meg akarja szerezni a játékost, hiszen a kezdeti, nagyjából 10 milliós ajánlatot hajlandóak feljebb tornászni. Ez viszont kiváló alkupozícióba helyezi a zöld-fehéreket. Tóth Alex szinte biztosan a magyar élvonal legdrágábban értékesített játékosa lesz. A jelenlegi rekordot Lisztes Krisztián frankfurti üzlete tartja 6 millió euróval.

A legfrissebb hírek szerint a felek közti különbség egyre inkább csökken, de a Fradi ragaszkodik a 16 milliós vételárhoz, ezért nem született még megegyezés.

A Ferencváros jelenleg Spanyolországban edzőtáborozik, ahol a következő napokban több felkészülési mérkőzés is vár a csapatra. Tétmeccsen azonban csak január 22-én, a Panathinaikosz ellen lép pályára Robbie Keane gárdája, könnyen lehet, hogy már Tóth Alex nélkül.

A Fradiban fedezték fel az új Szoboszlait Kétmilliárd forintért sem adták el Tóth Alexet a törököknek. #metropol #fradi #ferencvaros #tothalex #ftc #szoboszlai

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

