RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs: Saját otthonában csaptak le a zsaruk a szabolcsi rémre

Nők kiszolgáltatottságából húzott hasznot egy szabolcsi férfi, a rendőrök most lecsaptak rá.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 13:40
rendőrség letartóztatás prostitúciós tevékenység

Otthonában fogták el a rendőrök azt a 31 éves ököritófülpösi férfit, aki a gyanú szerint kiszolgáltatott helyzetű nőket vett rá prostitúcióra, majd a bevételük nagy részét elvette tőlük. A férfi ellen súlyos bűncselekmény miatt indult eljárás.

Fotó: Police.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai – a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály segítségével – március 17-én csaptak le a férfira saját otthonában.

A nyomozás szerint a 31 éves férfi hátrányos helyzetű nőkkel állapodott meg: segítséget ígért nekik abban, hogy prostitúciós tevékenységet kezdjenek és folytassanak. A gyanú szerint a nőkről készült erotikus fotók elkészítésében is közreműködött, majd ezeket szexpartner-kereső oldalakra töltötte fel.

A kliensekkel való találkozókat is ő szervezte: minden esetben ő fuvarozta a nőket a helyszínekre. A légyottok után azonban a pénz nagy részét – előfordult, hogy a teljes összeget – elvette tőlük, amit saját és családja megélhetésére fordított.

A rendőrök a férfit elfogása után üzletszerűen elkövetett kerítés bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Kezdeményezték a letartóztatását is – áll a Police.hu közleményében

A rendőrségi akcióról videó is készült, amely EZEN A LINKEN tekinthető meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
