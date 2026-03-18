Kattant a bilincs: Saját otthonában csaptak le a zsaruk a szabolcsi rémre

Otthonában fogták el a rendőrök azt a 31 éves ököritófülpösi férfit, aki a gyanú szerint kiszolgáltatott helyzetű nőket vett rá prostitúcióra, majd a bevételük nagy részét elvette tőlük. A férfi ellen súlyos bűncselekmény miatt indult eljárás.

Prostitúcióból élt a szabolcsi férfi: kiszolgáltatott nőket futtatott, otthonában csaptak le rá

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai – a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály segítségével – március 17-én csaptak le a férfira saját otthonában.

A nyomozás szerint a 31 éves férfi hátrányos helyzetű nőkkel állapodott meg: segítséget ígért nekik abban, hogy prostitúciós tevékenységet kezdjenek és folytassanak. A gyanú szerint a nőkről készült erotikus fotók elkészítésében is közreműködött, majd ezeket szexpartner-kereső oldalakra töltötte fel.

A kliensekkel való találkozókat is ő szervezte: minden esetben ő fuvarozta a nőket a helyszínekre. A légyottok után azonban a pénz nagy részét – előfordult, hogy a teljes összeget – elvette tőlük, amit saját és családja megélhetésére fordított.

A rendőrök a férfit elfogása után üzletszerűen elkövetett kerítés bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Kezdeményezték a letartóztatását is – áll a Police.hu közleményében.

A rendőrségi akcióról videó is készült.