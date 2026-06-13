Orbán Viktor: "Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket"

Most még nincsenek migránsok. Reméljük, ez így is marad

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához. "Magyarországon ma nincsen semmilyen migránstábor. Nincs egyetlen migráns sem. Nem is lehet, mert az emberek népszavazással ezt eldöntötték...Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket" - tett hozzá a Fidesz kongresszus előtti sajtótájékoztatón.