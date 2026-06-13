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Újabb veszélyes TikTok-kihívás követelt áldozatot

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Egy gyermek szenvedett súlyos sérüléseket. Ideje megálljt parancsolni a TikTok-kihívásoknak!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 16:00
Tiktok trendek Urbex veszély

Újabb TikTok-kihívás veszélyére hívja fel a rendőrség a szülők figyelmét azt követően, hogy egy gyermek súlyosan megsérült. A kihívás lényege az elhagyatott épületek „meglátogatása”, amely sok esetben veszélyes is lehet.

Veszélyes TikTok-kihívás terjeng az interneten az elhagyatott épületek meglátogatásával
Veszélyes TikTok-kihívás terjed az interneten – a cél: elhagyatott épületek meglátogatása (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

TikTok-kihívás miatt sérült meg a fiatal

A szülőknek címezte felhívását a brit rendőrség, miután súlyosan megsérült egy gyermek, aki egy TikTok-kihívást teljestve eg yelhagyatott kocsma épületében hatalmasat zuhant. A kölyök az úgynevezett „urban exploring” (urbex) trendet követte, melynek lényege, hogy a fiatalok elhagyott, romos épületekbe mennek, amiről videót készítenek a közösségi médiára. 

A baleset a Greater Manchester területén, az Altrincham közelében található, Paddock Lane-en álló Saracens Head nevű egykori kocsma épületében történt. A rendőrség közölte, hogy a gyermek egy esés következtében súlyos sérüléseket szerzett. A hatóságok szerint egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fiatalok elhagyatott ingatlanokba mennek be. Az ügy miatt a rendőrfelügyelő az iskolákon keresztül levelet küldött a szülőknek, amelyben a jelenség veszélyeire hívta fel a figyelmet. 

A videók nem fedik fel a valós kockázatokat

A megsérült fiú videója felkerült a TikTokra is, amelyben látható, hogy az elhagyatott kocsmában valaki végigjárta az egykori vendégeknek számára fenntartott részt, a bár mögötti területet, és egy gyerekjátszó részt is. A felvételen szerencsére nem látható a baleset. 

A rendőrség szerint az elhagyatott helyszínek rendkívül veszélyesek, ugyanis a padlók, a tetők és a lépcsők instabillá válhatnak, nem beszélve egyéb rejtett kockázatokról. A hatóság kiemelte, hogy sok esetben az ilyen videók nem mutatják be a valós veszélyeket, ami végül más fiatalok számára ösztönző lehet. 

Matthew Harvey felügyelő arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekeikkel, hogy veszélyes az elhagyatott épületek látogatása, és figyeljenek arra, hol töltik a szabadidejüket! Kiemelte továbbá a közösségi média tudatos használatát is, ugyanis az online trendek sok esetben torz képet adnak a valós kockázatokról – idézi a felügyelőt a Mirror

 

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