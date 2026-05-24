„Nem hiszem, hogy élve elengedtek volna” – egy YouTuber szerint pokoli jelenetek játszódtak le Epstein-szigetén

Benjamin Owen, egy 44 éves memphisi YouTuber azt állítja, hogy barátaival együtt jutott be a Karib-térségben található Little St. James szigetre, amely korábban Jeffrey Epstein tulajdonában állt.

Titokban belógtak Epstein szigetére, meglepő horror fogadta őket

Owen elmondása szerint az akció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet egy emberkereskedelemmel foglalkozó szervezetre, illetve saját elméletük szerint azt is tesztelték, hogy Epstein valójában él-e még.

Az Epstein-szigeti látogatás nem úgy alakult, ahogy gondola

A férfi szerint amikor az úgynevezett „templom” közelében jártak, a biztonsági személyzet észrevette őket, és a helyzet azonnal eszkalálódott. A csapat szétszéledt, két társa leugrott egy szikláról és visszaúszott a hajóhoz, Owen viszont – saját elmondása szerint asztmája miatt – kénytelen volt megadni magát.

Megkötöztek és egy betonhelyiségbe vittek

Owen azt állítja, hogy a helyszínen dolgozók durván elfogták, majd ragasztószalaggal megkötözték a kezét és lábát.

Nem hiszem, hogy élve elengedtek volna erről a szigetről

– mondta.

Elmondása szerint ezután egy domboldalba épített, ablaktalan betonhelyiségbe vitték, ahol fogva tartották a forróságban. A helység teljesen üres volt, nem volt benne semmi.

Később bekötötték a szemem is..

A YouTuber szerint a helyzet tovább súlyosbodott: állítása alapján egy nő érkezett a helyiségbe, aki utasította a biztonságiakat, hogy még szorosabban rögzítsék, majd kössék be a szemét.

A férfi szerint ezután magára hagyták a zárt térben a karibi hőségben, amíg végül a rendőrség meg nem érkezett. Owen azt állítja, hogy később a Virgin-szigetek rendőrsége vitte el, és letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Letartóztatás és vádak a szigeten

A sziget üzemeltetői később pert indítottak Owen és társai ellen, azzal vádolva őket, hogy „internetes hírnévre vágyó” emberek, akik felelőtlenül és jogsértően hatoltak be a magánterületre.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy az utóbbi időben egyre több kíváncsi „urbexes” és influenszer próbál bejutni a szigetre, ami komoly biztonsági problémákat okoz.