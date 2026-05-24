„Nem hiszem, hogy élve elengedtek volna” – egy YouTuber szerint pokoli jelenetek játszódtak le Epstein-szigetén
Sokkoló állításokkal állt elő egy amerikai YouTuber, aki saját elmondása szerint illegálisan jutott be Jeffrey Epstein hírhedt magánszigetére.
Benjamin Owen, egy 44 éves memphisi YouTuber azt állítja, hogy barátaival együtt jutott be a Karib-térségben található Little St. James szigetre, amely korábban Jeffrey Epstein tulajdonában állt.
Owen elmondása szerint az akció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet egy emberkereskedelemmel foglalkozó szervezetre, illetve saját elméletük szerint azt is tesztelték, hogy Epstein valójában él-e még.
Az Epstein-szigeti látogatás nem úgy alakult, ahogy gondola
A férfi szerint amikor az úgynevezett „templom” közelében jártak, a biztonsági személyzet észrevette őket, és a helyzet azonnal eszkalálódott. A csapat szétszéledt, két társa leugrott egy szikláról és visszaúszott a hajóhoz, Owen viszont – saját elmondása szerint asztmája miatt – kénytelen volt megadni magát.
Megkötöztek és egy betonhelyiségbe vittek
Owen azt állítja, hogy a helyszínen dolgozók durván elfogták, majd ragasztószalaggal megkötözték a kezét és lábát.
Nem hiszem, hogy élve elengedtek volna erről a szigetről
– mondta.
Elmondása szerint ezután egy domboldalba épített, ablaktalan betonhelyiségbe vitték, ahol fogva tartották a forróságban. A helység teljesen üres volt, nem volt benne semmi.
Később bekötötték a szemem is..
A YouTuber szerint a helyzet tovább súlyosbodott: állítása alapján egy nő érkezett a helyiségbe, aki utasította a biztonságiakat, hogy még szorosabban rögzítsék, majd kössék be a szemét.
A férfi szerint ezután magára hagyták a zárt térben a karibi hőségben, amíg végül a rendőrség meg nem érkezett. Owen azt állítja, hogy később a Virgin-szigetek rendőrsége vitte el, és letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Letartóztatás és vádak a szigeten
A sziget üzemeltetői később pert indítottak Owen és társai ellen, azzal vádolva őket, hogy „internetes hírnévre vágyó” emberek, akik felelőtlenül és jogsértően hatoltak be a magánterületre.
A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy az utóbbi időben egyre több kíváncsi „urbexes” és influenszer próbál bejutni a szigetre, ami komoly biztonsági problémákat okoz.
Újabb letartóztatások is történtek
A beszámolók szerint egy nappal Owen esete után egy másik behatolási ügy is történt, amelyben szintén fellépett a helyi biztonsági személyzet, és újabb jogi eljárások indultak.
A hatóságok és a sziget üzemeltetői is figyelmeztettek: a területre való behatolás minden formája illegális, és a jövőben is szigorúan fellépnek minden hasonló esettel szemben – írja a Daily Star.
