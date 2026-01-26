A szakértő hívta fel rá a figyelmet: András lányai is az áldozatává váltak Jeffrey Epsteinnek

Beatrix és Eugénia hercegnő szintén Jeffrey Epstein áldozataivá váltak, miután végignézték, ahogy a szüleiket, a bukott András herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont darabokra tépik. A testvérpár akaratlanul is belesodródott a volt herceg botrányába, amely az elítélt pedofil üzletember, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt robbant ki.

Egy királyi szakértő világított rá arra a tényre, milyen járulékos áldozatai vannak a Jeffrey Epstein-botránynak. Köztük van Beatrix és Eugénia hercegnő, akiknek végig kellett nézniük, ahogy a szüleiktől elveszik a rangjaikat. A legfrissebb beszámolók szerint Eugénia mára teljesen megszakította a kapcsolatot az édesapjával, akit hivatalosan Andrew Mountbatten–Windsornak hívnak.

Az egykori York hercege ugyan minden ellene felhozott vádat tagadott, jelenleg éppen kiköltözik korábbi otthonából, Royal Lodge-ból, mialatt búcsút kellett intenie a címeinek és a kitüntetéseinek is. Duncan Larcombe, királyi szakértő és író a Mirrornak elmondta, bár Beatrix és a húga teljes mértékben ártatlanok a szüleik Epsteinhez fűződő kapcsolatában, a következmények mégis súlyosan érintik őket.

Szomorú, mert sok szempontból Beatrix és Eugénia is Jeffrey Epstein áldozataivá váltak. Semmi rosszat nem tettek, mégis végig kellett nézniük, ahogy a szüleiket a saját viselkedésük miatt darabokra szedik

– mondta el a szakértő, Majd hozzátette, hogy az egykori erős, családi kötelék mára a királyi címekkel együtt vált semmivé.

Bár a nővérek mélyen hallgatnak a családi drámáról, a királyi szakértő szerint minden esély megvan rá, hogy Eugénia tényleg megszakította az édesapjával a kapcsolatot, ami egy újabb csapás lehetett a kegyvesztett Andrásnak:

Részben azért lehet így, mert Eugénia több modern kori rabszolgaság elleni jótékonysági szervezetben és kezdeményezésben is részt vesz, ezért úgy érezheti, hogy nyilvánosan el kell határolódnia az apjától.

A szakértő szerint az ezen a területen végzett munkája gyakorlatilag nem hagyott Eugénia számára más választást, mint hogy elhatárolódjon az Epsteinnel kapcsolatos, folyamatos botránytól, akit 2019 júliusában egy manhattani szövetségi bíróságon szexuális emberkereskedelemmel vádoltak meg, egy hónappal azelőtt, hogy holtan találták meg a cellájában. Akkori barátnőjét – András másik ismerősét –, 2021 decemberében elítélték szexuális emberkereskedelemmel kapcsolatos összeesküvésben, kiskorú áldozatot érintő emberkereskedelemben és kapcsolódó vádpontok vádjában – írja a Mirror.