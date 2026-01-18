RETRO RÁDIÓ

Eugénia hercegnő megszakított minden kapcsolatot a kegyvesztett András herceggel

András herceg a botránya miatt elveszthette kisebbig lányát. Eugénia hercegnő ugyanis nem hajlandó az apjával beszélni.

Eugénia hercegnő András herceg brit királyi család

Eugénia hercegnő nem áll szóba az apjával, és karácsonykor sem látogatta meg őt a saját családjával, miután kiderült, hogy kapcsolatban állt a pedofil Jeffrey Epsteinnel. Mindeközben megkezdődött a kegyvesztett András herceg kiköltöztetése a Royal Lodge-ból. Úgy tűnik ez a hónap nehéz a királyi család számára.

Eugénia hercegnő nem beszél apjával, a királyi címektől megfosztott András herceggel
Fotó: Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP

Eugénia hercegnő köszöni szépen, nem kér apjából

András herceg legkisebb lánya, Eugénia hercegnő állítólag minden kapcsolatot megszakított Andrással, miután folyamatos vita alakult ki a kegyvesztett apja és a pedofil Jeffrey Epstein közötti kapcsolatok miatt. András Mountbatten-Windsor, akit tavaly októberben megfosztottak királyi címeitől, állítólag megdöbbentette legfiatalabb lányától való elidegenedése

Egyáltalán nincs kapcsolatuk, semmi. Brooklyn Beckham szintjén van – teljesen megszakította vele a kapcsolatot.

- mondta egy forrás a Mail on Sundaynek. 

Mindez akkor történt, amikor a volt York herceget karácsonykor megsértették lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők, akik csatlakoztak a királyi családhoz Sandringhamben. 

Beatrix megpróbálja megtalálni az egyensúlyt, hogy ne szakítsa meg a kapcsolatot apjával, és mégis közel maradjon a királyi családhoz. Jelenleg nem állnak éppen rendszeres és szoros kapcsolatban, de Eugénia nem próbálja megtalálni ezt az egyensúlyt. Nem beszél vele.

- állítja a forrás 

York egykori hercege októberben kénytelen volt feladni a 30 szobás Royal Lodge kastélyának bérleti jogát, amikor drámai módon megfosztották minden királyi címétől. Úgy tudni, hogy András holmijait, köztük értékes műkincseit, jelenleg egy dél-londoni raktárban őrzik, amelyet 24 órás őrség véd. 

Az elmúlt napokban egy költöztetőautót láttak a Royal Lodge-nál, miután Andrásnak állítólag a jövő hétvégéig kellett kiköltöznie. Bár a Buckingham-palota nem erősítette meg, úgy gondolják, hogy Marsh Farm az a norfolki ingatlan, ahová az exherceg költözni fog. 

András és volt felesége, Sarah Ferguson, aki 2008 óta él volt férjével a Royal Lodge-ban, a hónap végéig el kell hagyniuk az ingatlant, és a jelentések szerint Fergie kész kinyújtani szárnyait. 

Egy forrás a Hello! magazinnak elmondta: 

András-nak és Sarah-nak január 25-ig el kell költözniük. Sarah mindvégig kitartott mellette, de most készen áll arra, hogy kiterjessze szárnyait. Nem fog vele együtt beköltözni az új házba a Sandringham Estate-en. Beatrix Cotswolds-i otthonába sem fog beköltözni. Eugénia portugáliai otthona egy lehetőség, amíg ő nem talál magának helyet.

Szerdán hatalmas költöztető teherautókat láttak a windsori birtokon, ahol több órát várakoztak, mielőtt elindultak. Ugyanakkor munkásokat láttak András lehetséges új otthonánál a Sandringham birtokon, akik az érkezésére készültek. 

Eugénia hercegnő és András Mountbatten-Windsor képviselőit megkeresték, hogy nyilatkozzanak az ügyről. - áll a Mirror cikkében

 

