Eugénia hercegnő megszakított minden kapcsolatot a kegyvesztett András herceggel
András herceg a botránya miatt elveszthette kisebbig lányát. Eugénia hercegnő ugyanis nem hajlandó az apjával beszélni.
Eugénia hercegnő nem áll szóba az apjával, és karácsonykor sem látogatta meg őt a saját családjával, miután kiderült, hogy kapcsolatban állt a pedofil Jeffrey Epsteinnel. Mindeközben megkezdődött a kegyvesztett András herceg kiköltöztetése a Royal Lodge-ból. Úgy tűnik ez a hónap nehéz a királyi család számára.
Eugénia hercegnő köszöni szépen, nem kér apjából
András herceg legkisebb lánya, Eugénia hercegnő állítólag minden kapcsolatot megszakított Andrással, miután folyamatos vita alakult ki a kegyvesztett apja és a pedofil Jeffrey Epstein közötti kapcsolatok miatt. András Mountbatten-Windsor, akit tavaly októberben megfosztottak királyi címeitől, állítólag megdöbbentette legfiatalabb lányától való elidegenedése.
Egyáltalán nincs kapcsolatuk, semmi. Brooklyn Beckham szintjén van – teljesen megszakította vele a kapcsolatot.
- mondta egy forrás a Mail on Sundaynek.
Mindez akkor történt, amikor a volt York herceget karácsonykor megsértették lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők, akik csatlakoztak a királyi családhoz Sandringhamben.
Beatrix megpróbálja megtalálni az egyensúlyt, hogy ne szakítsa meg a kapcsolatot apjával, és mégis közel maradjon a királyi családhoz. Jelenleg nem állnak éppen rendszeres és szoros kapcsolatban, de Eugénia nem próbálja megtalálni ezt az egyensúlyt. Nem beszél vele.
- állítja a forrás
York egykori hercege októberben kénytelen volt feladni a 30 szobás Royal Lodge kastélyának bérleti jogát, amikor drámai módon megfosztották minden királyi címétől. Úgy tudni, hogy András holmijait, köztük értékes műkincseit, jelenleg egy dél-londoni raktárban őrzik, amelyet 24 órás őrség véd.
Az elmúlt napokban egy költöztetőautót láttak a Royal Lodge-nál, miután Andrásnak állítólag a jövő hétvégéig kellett kiköltöznie. Bár a Buckingham-palota nem erősítette meg, úgy gondolják, hogy Marsh Farm az a norfolki ingatlan, ahová az exherceg költözni fog.
András és volt felesége, Sarah Ferguson, aki 2008 óta él volt férjével a Royal Lodge-ban, a hónap végéig el kell hagyniuk az ingatlant, és a jelentések szerint Fergie kész kinyújtani szárnyait.
Egy forrás a Hello! magazinnak elmondta:
András-nak és Sarah-nak január 25-ig el kell költözniük. Sarah mindvégig kitartott mellette, de most készen áll arra, hogy kiterjessze szárnyait. Nem fog vele együtt beköltözni az új házba a Sandringham Estate-en. Beatrix Cotswolds-i otthonába sem fog beköltözni. Eugénia portugáliai otthona egy lehetőség, amíg ő nem talál magának helyet.
Szerdán hatalmas költöztető teherautókat láttak a windsori birtokon, ahol több órát várakoztak, mielőtt elindultak. Ugyanakkor munkásokat láttak András lehetséges új otthonánál a Sandringham birtokon, akik az érkezésére készültek.
Eugénia hercegnő és András Mountbatten-Windsor képviselőit megkeresték, hogy nyilatkozzanak az ügyről. - áll a Mirror cikkében.
