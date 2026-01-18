Eugénia hercegnő megszakított minden kapcsolatot a kegyvesztett András herceggel

Eugénia hercegnő nem áll szóba az apjával, és karácsonykor sem látogatta meg őt a saját családjával, miután kiderült, hogy kapcsolatban állt a pedofil Jeffrey Epsteinnel. Mindeközben megkezdődött a kegyvesztett András herceg kiköltöztetése a Royal Lodge-ból. Úgy tűnik ez a hónap nehéz a királyi család számára.

Eugénia hercegnő nem beszél apjával, a királyi címektől megfosztott András herceggel

Fotó: Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP

Eugénia hercegnő köszöni szépen, nem kér apjából

András herceg legkisebb lánya, Eugénia hercegnő állítólag minden kapcsolatot megszakított Andrással, miután folyamatos vita alakult ki a kegyvesztett apja és a pedofil Jeffrey Epstein közötti kapcsolatok miatt. András Mountbatten-Windsor, akit tavaly októberben megfosztottak királyi címeitől, állítólag megdöbbentette legfiatalabb lányától való elidegenedése.

Egyáltalán nincs kapcsolatuk, semmi. Brooklyn Beckham szintjén van – teljesen megszakította vele a kapcsolatot.

- mondta egy forrás a Mail on Sundaynek.

Mindez akkor történt, amikor a volt York herceget karácsonykor megsértették lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők, akik csatlakoztak a királyi családhoz Sandringhamben.

Beatrix megpróbálja megtalálni az egyensúlyt, hogy ne szakítsa meg a kapcsolatot apjával, és mégis közel maradjon a királyi családhoz. Jelenleg nem állnak éppen rendszeres és szoros kapcsolatban, de Eugénia nem próbálja megtalálni ezt az egyensúlyt. Nem beszél vele.

- állítja a forrás

Princess Eugenie has reportedly cut off all contact with her father, Andrew Mountbatten-Windsor, amid ongoing fallout from his links to Jeffrey Epstein.



Sources close to the family told the Mail on Sunday that the 35-year-old princess is refusing to speak to him and did not… pic.twitter.com/tS8o0Po7lx — The scoop stateside (@ScoopStateside) January 18, 2026

York egykori hercege októberben kénytelen volt feladni a 30 szobás Royal Lodge kastélyának bérleti jogát, amikor drámai módon megfosztották minden királyi címétől. Úgy tudni, hogy András holmijait, köztük értékes műkincseit, jelenleg egy dél-londoni raktárban őrzik, amelyet 24 órás őrség véd.

Az elmúlt napokban egy költöztetőautót láttak a Royal Lodge-nál, miután Andrásnak állítólag a jövő hétvégéig kellett kiköltöznie. Bár a Buckingham-palota nem erősítette meg, úgy gondolják, hogy Marsh Farm az a norfolki ingatlan, ahová az exherceg költözni fog.

András és volt felesége, Sarah Ferguson, aki 2008 óta él volt férjével a Royal Lodge-ban, a hónap végéig el kell hagyniuk az ingatlant, és a jelentések szerint Fergie kész kinyújtani szárnyait.