Nem ez volt az első karácsony, amire András herceg nem volt meghívva

A rangját vesztett András herceg és volt felesége egy ideje vékony jégen táncolt. Nagy port kavart a hírt, hogy az idén nem jelenhettek meg a királyi család karácsonyán, de kiderült nem ez volt az első alkalom, hogy távol kellett maradniuk.

András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson már tavaly is bajba keveredett Fotó: AFP

András herceg végleg ki lett tiltva a karácsonyi ünnepségről

York egykori hercege, András és volt felesége, Sarah Ferguson idén nem voltak hivatalosak a királyi család sandringhami karácsonyi ünnepségére. Mindkettőjüket korábbi botrányok, köztük Epsteinhez és egy kínai kémhez fűződő kapcsolataik miatt fosztották meg címeiktől és távolították el a családi rendezvényekből. 2024 volt az első év, hogy András teljesen kimaradt a karácsonyi eseményekből, beleértve a december 25-i istentiszteletet is.

2023-ban Sarah Fergusont 1991 óta először hívták meg a királyi karácsonyi ünnepekre, és részt vett az előkarácsonyi ebéden is. 2024-re azonban András botrányai ismét a figyelem középpontjába kerültek, és nem akart beletörődni, hogy kimarad a családi ünnepségekről. Végül sem a Buckingham-palotában, sem Sandringhamben nem jelent meg, míg Sarah Ferguson lemondott a részvételről, hogy elkerülje a családi konfliktust, és ösztönözte volt férjét is a távolmaradásra.

A rangját vesztett herceg majdnem vitába keveredett családjával, hiszen úgy érezte, hogy joga van megjelenni az eseményen. 2025-ben lányai is távol maradtak a kitagadott hercegtől. A források szerint András herceg próbálja kihasználni a Royal Lodge-ban töltött utolsó ünnepet, de azt nem tudni, maradtak-e barátaik, akik velük töltötték az ünnepeket - írja a life.hu.