Károly király különleges dolgot tett karácsony alkalmából

Úgy tűnik, a harag nem terjed ki az egész családra. Károly király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket a királyi karácsonyra.

Létrehozva: 2025.12.20. 21:00
III. Károly király András herceg királyi család

Úgy tűnik, bár Károly király gyakorlatilag kizárta testvérét, Andrást a királyi családból, ez nem terjedt át unokahúgaira.

Károly király szívesen látja András lányait
Károly király szívesen látja András lányait (fotó:Northfoto/Hot! magazin)

Források szerint a király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket a családi karácsonyra.

Úgy gondolja, Beatrice-t és Eugéniát nem kell megbüntetni apjuk tetteiért

- írta Rob Shuter, királyi szakértő, egy Substack-esszében.

Károly király szívesen látja András lányait

Egy közeli forrás elmondta, hogy míg a királyi karácsonyi dráma egyre fokozódik, Károly király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket, hogy a karácsonyt a királyi családdal töltsék. Eközben szüleik, András és Sarah Ferguson teljesen kimaradtak a vendéglistáról.

A palotai bennfentes szerint a király egyértelmű különbséget tesz András és lányai között: míg őket szívesen látják, a szülőkkel többé nem kíván találkozni.

Andrást Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata után megfosztották királyi címeitől, és azóta nem látják szívesen semmilyen családi eseményen. Sarah Ferguson bár már régen elvált tőle, ő sem jelent meg eddig királyi rendezvényeken.

Miközben az ünnepi asztalnál Eugénia és Beatrice a királyi család tagjaival tölthetik a karácsonyt, szüleik kívülállóként maradnak távol az eseményektől - írja a The News.

 

