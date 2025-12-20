Károly király különleges dolgot tett karácsony alkalmából
Úgy tűnik, a harag nem terjed ki az egész családra. Károly király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket a királyi karácsonyra.
Úgy tűnik, bár Károly király gyakorlatilag kizárta testvérét, Andrást a királyi családból, ez nem terjedt át unokahúgaira.
Források szerint a király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket a családi karácsonyra.
Úgy gondolja, Beatrice-t és Eugéniát nem kell megbüntetni apjuk tetteiért
- írta Rob Shuter, királyi szakértő, egy Substack-esszében.
Károly király szívesen látja András lányait
Egy közeli forrás elmondta, hogy míg a királyi karácsonyi dráma egyre fokozódik, Károly király személyesen hívta meg Eugénia és Beatrice hercegnőket, hogy a karácsonyt a királyi családdal töltsék. Eközben szüleik, András és Sarah Ferguson teljesen kimaradtak a vendéglistáról.
A palotai bennfentes szerint a király egyértelmű különbséget tesz András és lányai között: míg őket szívesen látják, a szülőkkel többé nem kíván találkozni.
Andrást Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata után megfosztották királyi címeitől, és azóta nem látják szívesen semmilyen családi eseményen. Sarah Ferguson bár már régen elvált tőle, ő sem jelent meg eddig királyi rendezvényeken.
Miközben az ünnepi asztalnál Eugénia és Beatrice a királyi család tagjaival tölthetik a karácsonyt, szüleik kívülállóként maradnak távol az eseményektől - írja a The News.
