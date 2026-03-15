Csöbör Katalin üzent a Békemenetről az ukránoknak: „Nem fogjuk hagyni, hogy az értékeinket a sárba tiporják”
Az országgyűlési képviselő is részt vesz a március 15-i Békemeneten, ahol arról beszélt, elképesztően jó érzés, hogy mennyi ember áll a béke pártján.
Elképesztő méretű tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Az emberek célja az, hogy megmutassák: a békepártiak többen vannak, mint azok, akik háborúba vinnék az országot és nem engedik, hogy az ezeréves keresztény hagyományaikat eltiporják. A menetben részt vesz Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is, aki Miskolcról érkezett a fővárosba. A Ripostnak elmondta, nagyon jó látni, hogy mennyi ember támogatja őket, ők pedig ezután megerősödve készülnek az áprilisi országgyűlési választásokra.
„Számos olyan intézkedésünk volt, amit korábban egyik kormány sem hozott meg”
11 óra után nem sokkal megindult a tömeg a Kossuth tér irányába, hogy ott Lázár János közlekedési miniszter, illetve Szijjártó Péter külügyminiszter felszólalása után meghallgassa Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét. A résztvevők a Margit hídon is áthaladnak, itt találkozott helyszíni tudósítónk Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel is. Mint mondta, nem volt kérdés, hogy részt vesz a Békemeneten, mert soha nem volt még ennyire fontos a béke melletti kiállás.
Óriási a tét: Magyarország függetlensége, szabadsága, és hogy megvédjük mindazt az intézkedést és eredményt, amit eddig a Fidesz-kormány véghez vitt. Családtámogatások, a rezsicsökkentés intézménye, a 13., 14. havi nyugdíj. Tehát számos olyan intézkedésünk volt, amit korábban egyik kormány sem hozott meg. Ha most nem látják az emberek, akkor soha. Nagyon sok támogatónk van, én Miskolcról jöttem, és látom, hogy rengetegen támogatnak bennünket, úgyhogy nyerésre készülünk
– fogalmazott a képviselő.
„Ez ilyen bolsevik módszer, hogy megfenyegetik az embert”
Csöbör Katalin szerint az, hogy az ukránok már a miniszterelnök családját is halálosan fenyegetik, egészen elképesztő, de hozzátette, hogy ellenállnak a zsarolásnak, illetve kiállnak Orbán Viktor és a családja mellett.
Nem tudom, mi jöhet még. Ez elképesztő, ez ilyen bolsevik módszer, hogy megfenyegetik az embert, ha már eredményt nem tudnak elérni. Mi kemények vagyunk, erősek vagyunk, és ki fogunk állni a miniszterelnökünk mellett, és nem fogjuk hagyni magunkat. És nem fogjuk hagyni azt sem, hogy az értékeinket, az eredményeinket a sárba tiporják.
— húzta alá a politikus.
