Óriási tömeg özönlötte el a fővárost, elindult a Békemenet - Fotók

Az idei Békemenet keretében több százezer ember vonul Budáról Pestre, majd 13 órától a Kossuth téren beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A polgári oldal a valaha volt legnagyobb Békemenetet szervezte meg, melynek gyülekezője reggel 9 órakor volt a II. kerületi Elvis Presley téren.

Az idei Békemenetre rengeteg ember érkezett külföldről, a lengyelek kimondottan nagy számban képviseltették magukat

Budapest ismét a nemzeti oldal fővárosává vált március 15-én, amikor minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete vonul a Kossuth térre. Az idei rendezvény egy történelmi pillanat is, hiszen a jobboldali közösség erejét és egységét hivatott demonstrálni a 2026-os országgyűlési választások előtt.

Az elmúlt években a Békemenet a magyar nemzeti összefogás egyik legerősebb jelképe lett. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a vasárnapi rendezvény rendkívüli fontosságú, hiszen Magyarország jövője és a béke melletti kiállás a tét - írja a Ripost.