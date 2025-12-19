III. Károly király unokaöccse megdöbbentő döntést hozott, már 18 évesen lesokkolta Anglia népét

III. Károly király unokaöccse hatalmas döntést hozott 18. születésnapján.

III. Károly király unokaöccse lemondott királyi címéről? (fotó: Northfoto/Hot! magazin)

Eduárd herceg és Zsófia hercegné fia, Wessex grófja, Jakab nemrég töltötte be 18. életévét. Most családosan egy kulcsfontosságú döntést hoztak meg az edinburgh-i pár fiával kapcsolatban.

Jakab most, hogy betöltötte a 18-at, jogosult felvenni az „Ő Királyi Fensége” címet. Bár ezt a legtöbb idősebb királyi családtag felvette, nevükben hivatalosan is áll a „HRH” kifejezés. Ezt a címet a családtagok felnőtté válásuk idején felvehetik, de a döntés teljesen rajtuk áll.

III. Károly király unokaöccse lemond királyi címéről?

Úgy tűnik, Jakab a döntésével nem unokatestvérei lépteit követi, hanem inkább anyukája példáját veszi majd.

Richard Eden, egy újságíró elmondta:

Eduárd herceg és Zsófia hercegné fia, Jakab tegnap lett 18 éves, de nem úgy fogja ezt megünnepelni, mint az Atlanti-óceánon túli unokatestvérei. Jakabnak, aki mióta apja Edinburgh hercege lett, mostantól törvényes joga van arra, hogy Ő Királyi Fensége és herceg is legyen. Míg azonban Harry és Meghan ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekeiket Archie hercegként és Lilibet hercegnőként ismertessék, James – úgy tudom – nem fogja használni a címeit.

Bár eleinte a döntés meglepő lehet, aki közelről követi a királyi családot, az tudja, hogy Zsófia hercegné korábban már megszólalt a témáról.

A hercegné elmondta, hogy gyermekeiket nem úgy nevelik, mint a királyi család többi tagját, és gyermekei, Jakab és Louise, majd „meg kell dolgozzanak a megélhetésükért”. Az anyuka ekkor mondta el, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy gyermekei nem veszik majd fel az „Ő Királyi Fensége” címet, amint 18 évesek lesznek.

Nem ők az elsők, akik így döntöttek. Harry herceg, valamint felesége, Meghan Markle megállapodtak abban, hogy nem használják többé az „Ő Királyi Fensége” címet, amikor 2020-ban visszavonultak a királyi családtól, és a kaliforniai Montecitóba költöztek – írja a Mirror.